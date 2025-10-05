Dijon : Festival international Les Écrans de l’aventure

Le 5 octobre 2025
La ville de Dijon et La Guilde s’associent de nouveau pour accueillir le Festival international Les Écrans de l’aventure du 7 au 12 octobre 2025. Une programmation riche et éclectique vous attend avec bien entendu des films en compétition mais également d’autres événements valant le détour.
News : Raconter notre monde et ses mouvements dans leur diversité : la ligne directrice du festival 2025 est résolument ancrée dans la réalité. La programmation nous interroge sur la place de l’engagement dans nos vies, et sur le poids de cet engagement dans les sociétés. Elle présente une aventure lucide, sensible au collectif et à la transmission.
La pluridisciplinarité au cœur de ce festival qui en est à sa trente-quatrième édition. Films en compétition et projections littéraires, archives du festival et programmation off, rencontres littéraires et conférences imagées, réalité virtuelle ou expérience nature (rando, spéléo, escalade, bivouac, sorties nocturnes, etc.) Toutes les portes sont ouvertes à la curiosité des festivaliers.
111 rendez-vous sonnant chacun comme une invitation au voyage sont proposés :
– 13 films en compétition ;
– 27 films hors compétition ;
– 5 expositions ;
– 6 livres en sélection ;
– 17 rendez-vous littéraires ;
– 8 conférences imagées ;
– 10 expériences nature ;
– 11 productions locales ;
– 14 animations familiales.
Trois lieux emblématiques principaux accueillent ce festival désormais bien ancré :
– Cinéma Olympia ;
– Cinéma Darcy ;
– Cellier de Clairvaux.
Nous n’oublions pas tout ce que la programmation offre hors les murs voire même en forêt.
