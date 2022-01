Disparition de Jean-Claude Mézières, dessinateur de Valérian et Laureline

Le nom de Jean-Claude Mézières est intimement associé à la série Valérian et Laureline, réalisée en collaboration avec le scénariste Pierre Christin et dont la première histoire paraît en 1967 dans le journal Pilote. La collaboration, particulièrement fructueuse, entre Mézières et Christin, donne naissance à un chef-d’œuvre de la bande dessinée de science-fiction dont les albums se sont vendus à plus de 2,5 millions d’exemplaires. La série Valérian et Laureline témoigne de l’exceptionnelle inventivité graphique de Jean-Claude Mézières et se distingue par les thématiques politiques – le féminisme, la question écologique... – rarement abordés dans la bande dessinée franco-belge des années 1970-1980.

L’art de Mézières a exercé une influence singulière sur plusieurs générations de dessinateurs, et inspiré des réalisateurs de cinémas aussi bien en Europe qu’aux États-Unis. Les lecteurs assidus de Valérian et Laureline savent ce que la saga Star Wars de Georges Lucas doit à Valérian et Laureline.

Lecteur admiratif de l’œuvre du duo Christin–Mézières, Luc Besson a enrôlé le dessinateur pour réaliser les décors du Cinquième élément. En 2017, le réalisateur a réalisé sa propre adaptation cinématographique de la série, Valérian et la Cité des mille planètes, qui constitue à ce jour le film le plus cher de l’histoire du cinéma français (197 millions d’euros de budget). Dargaud a republier une intégrale des albums avec une nouvelle maquette et un appareil critique à l’occasion de la sortie du film.

Le dessinateur a été récompensé en 1984 du Grand Prix de la Ville d’Angoulême pour l’ensemble de son œuvre.