Dorohedoro All-Star Guide Book - Hayashida - la chronique BD

Le 20 août 2025
- Dessinateur : Q Hayashida
- Collection : Soleil manga
- Genre : Aventure, Fantasy , Horreur, Seinen
- Editeur : Soleil
- Famille : Manga
- Date de sortie : 2 juillet 2025
Un guide ultra complet avec fiches personnages et histoires courtes inédites.
Résumé : Guide essentiel des amoureux de la série Dorohedoro, ce {All-Star Book} présente de manière détaillée tous les personnages principaux et secondaires (voire ultra secondaires) de la série, avec planches et histoires inédites.
Critique : Il ne s’agit pas d’un nouveau tome de la série Dorohedoro, mais ce bonus vaut bel et bien le détour. Autoproclamé All-Star Guide Book, même si « Guide Ultime Encyclopédique » aurait tout aussi bien marché, ce lourd volume tient ses promesses : la liste des personnages se chiffre en centaines, les informations sont précises, quelques références sont appuyées... Bref, l’univers de la série ressort grandi d’avoir ajouté ce guide, d’autant que trois récits viennent agrémenter le tout. Sans être exceptionnels de révélations ou d’intensité, ils apportent de belles aventures, que ce soit au cœur d’un projet d’architecture mêlant magie et démons, ou bien un flash-back du protagoniste qui nous montre l’humain qui est dans la gueule. La complexité des personnages de Dorohedoro a toujours été, au-delà de cet espace décalé de dark fantasy, la perle de la série, et ces mini-histoires complètent bien le récit principal, chapitres oubliés ou créés à dessin, montrant tout le talent de Q-Hayashida.
© Soleil / Hayashida
Bien évidemment, le talent de la dessinatrice transpire également dans le dessin, les créatures qui sont illustrées comme un catalogue très sérieux ont acquis une densité incroyable, qui permet de dire que Dorohedoro a imposé un style propre. Comment ne pas penser au Gyoza géant, emblème de la série, qui se décline quasiment à l’infini, et même si les éléments sont humoristiques, ils sont désormais devenus iconiques, et donc références on ne peut plus légitimes pour les mangakas à venir. Le reste n’est pas une surprise, les petits scènes alternent le gore (pas beaucoup) et des moments drôles (un peu plus nombreux), sans jamais tomber dans l’excès, l’autre grande force de Dorohedoro.
© Soleil / Hayashida
Must-have pour tout fan de la série, ce All-Star Guide Book n’est absolument pas une arnaque, mais bien un élément qui vient légitimer tout le talent de son autrice, à qui il ne manquera plus qu’une exposition à la Pinacothèque.
224 pages – 16,99 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.