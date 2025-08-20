Dorohedoro All-Star Guide Book - Hayashida - la chronique BD

Résumé : Guide essentiel des amoureux de la série Dorohedoro, ce {All-Star Book} présente de manière détaillée tous les personnages principaux et secondaires (voire ultra secondaires) de la série, avec planches et histoires inédites.

Critique : Il ne s’agit pas d’un nouveau tome de la série Dorohedoro, mais ce bonus vaut bel et bien le détour. Autoproclamé All-Star Guide Book, même si « Guide Ultime Encyclopédique » aurait tout aussi bien marché, ce lourd volume tient ses promesses : la liste des personnages se chiffre en centaines, les informations sont précises, quelques références sont appuyées... Bref, l’univers de la série ressort grandi d’avoir ajouté ce guide, d’autant que trois récits viennent agrémenter le tout. Sans être exceptionnels de révélations ou d’intensité, ils apportent de belles aventures, que ce soit au cœur d’un projet d’architecture mêlant magie et démons, ou bien un flash-back du protagoniste qui nous montre l’humain qui est dans la gueule. La complexité des personnages de Dorohedoro a toujours été, au-delà de cet espace décalé de dark fantasy, la perle de la série, et ces mini-histoires complètent bien le récit principal, chapitres oubliés ou créés à dessin, montrant tout le talent de Q-Hayashida.

© Soleil / Hayashida

Bien évidemment, le talent de la dessinatrice transpire également dans le dessin, les créatures qui sont illustrées comme un catalogue très sérieux ont acquis une densité incroyable, qui permet de dire que Dorohedoro a imposé un style propre. Comment ne pas penser au Gyoza géant, emblème de la série, qui se décline quasiment à l’infini, et même si les éléments sont humoristiques, ils sont désormais devenus iconiques, et donc références on ne peut plus légitimes pour les mangakas à venir. Le reste n’est pas une surprise, les petits scènes alternent le gore (pas beaucoup) et des moments drôles (un peu plus nombreux), sans jamais tomber dans l’excès, l’autre grande force de Dorohedoro.

© Soleil / Hayashida

Must-have pour tout fan de la série, ce All-Star Guide Book n’est absolument pas une arnaque, mais bien un élément qui vient légitimer tout le talent de son autrice, à qui il ne manquera plus qu’une exposition à la Pinacothèque.