Duncross contre les créatures du mal – Derek Laufman - la chronique BD

Derek Laufman écrit et dessine ce récit médiéval où le surnaturel et l’horreur se mêlent. Deux personnages sympathiques pour cette plongée dans un monde médiéval et lovecraftien.

Résumé : {Duncross contre les créatures du mal} commence dans les pages du livre rédigé par le père Mac Kellen. Il écrit sa découverte de meurtres étranges, l’impuissance de l’église à les résoudre, et sa décision d’aller vérifier ce qu’il en est vraiment, escorté d’un mercenaire efficace, sir Duncross. Le deux hommes vont devoir faire preuve d’un courage surhumain pour affronter ce qui les attend...

Critique : Sir Duncross et le père Mac Kellen partent donc à l’aventure, pour découvrir ce qui se trame vraiment dans leur pays. Leur force physique et morale vont être mise à mal par ce qui les attend. Le respect qu’ils ont l’un pour l’autre, par contre, se renforcera au fil des épreuves affrontées ensemble.

Derek Laufman nous livre deux récits dans cette BD. Et il faut reconnaître que ces deux histoires indépendantes nous donnent bien envie de retrouver les deux compagnons pour d’autres aventures. Un peu d’humour dans le rapport entre le guerrier et le prêtre, de l’action sanglante, une ambiance sombre et gothique, constituent les ingrédients principaux de ces intrigues.

Cet univers violent nous entraîne, et l’on a du mal à accepter que cette BD n’aura pas de suite. Certaines phrases du père Mac Kellen, la rapidité des histoires, nous mettent l’eau à la bouche et nous incitent à en demander plus. Se dire que tout s’arrête à la fin du second récit ne peut nous satisfaire, car on se retrouve aussi ignorant des causes des événements qu’au début de l’histoire. On s’attache aux personnages, leur relation se développe et la BD se termine. Impossible d’en rester là !

Derek Laufman / Aventuriers d’ailleurs

Derek Laufman adopte un trait rond pour ses personnages expressifs. Il joue avec les hachures pour accentuer les ombres de son dessin, mais aussi créer du volume. Les créatures sont surprenantes et on ne peut nier des références à l’œuvre romanesque de Lovecraft. Ne fut-ce que dans la seconde histoire. Les couleurs posées en aplat sont rehaussées de teintes différentes pour créer les ombres. L’obscurité des caves et des cryptes peuvent soudain éclater dans des rouges puissants afin d’accentuer l’aspect dramatique de certains moments. Et les ciels clairs, les mers bleues et noires ne permettent pas d’être rassuré, même en plein jour. Un graphisme un peu rude, qui colle aux ambiances sombres du récit. Mais suffisamment stylisé pour ne pas basculer dans la plus pure horreur.

Duncross contre les créatures du mal nous plonge dans un récit médiéval fantastique aux accents lovecraftiens, et l’on espère revoir rapidement ce duo pour de nouvelles aventures, et en apprendre un peu plus sur la malédiction qui frappe ces terres.