Eino. Une histoire groenlandaise – Margot Englebert – la chronique BD

Une histoire sensible sur le deuil située dans l’immensité du Groenland, un espace marqué par les difficultés sociales et la tension entre maintien d’une traditions locales et occidentalisation.

Résumé : Sialuk est une adolescente qui vit avec ses parents dans un village du Groenland. Son père est un chasseur/pêcheur qui emploie encore les techniques traditionnelles des Inuits. Il a formé son fils Eino à cette technique. Mais un jour, Eino disparaît dans un accident lors d’une chasse au phoque. Un an après le drame, Sialuk n’accepte toujours pas la mort de son frère, dont elle espère encore le retour. Son père, jusqu’alors réticent à emmener sa fille chasser, se décide à l’emmener sur les lieux de l’accident pour que sa fille accepte la mort de son frère aîné. Débute dès lors un voyage qui entraîne Sialuk et le lecteur vers ces vastes étendues enneigées et vide d’hommes.

Critique : Jeune autrice dont c’est le premier album publié, Margot Englebert a choisi les vastes étendues enneigées du Groenland pour situer ce récit qui explore le deuil d’une adolescente. À l’heure où ce territoire se retrouve au cœur d’enjeux géopolitiques et des appétits américains, Eino rappelle les difficultés sociales pour les populations locales (pauvreté, taux de suicide exceptionnellement élevé) et la question du maintien des traditions locales millénaires, à commencer par la chasse au phoque.

© Margot Englebert / Sarbacane

Margot Englebert adopte un dessin épuré, réalisé au crayon de couleurs, pour représenter ce territoire si particulier. Les teintes varient en fonction des scènes entre différentes nuances bleutées, le vert et des couleurs chaudes. Le blanc joue bien évidemment un rôle, tant pour figurer les étendues enneigées que pour incarner le vide provoqué par la disparition d’Eino,. L’autrice aborde un soin particulier à la représentation des émotions de ses personnages, qui conservent toutefois une grande pudeur. Elle ne cache pas non plus la violence de l’environnement groenlandais, et celle liée à la chasse au phoque, où des dizaines d’animaux sont abattus en quelques minutes.

© Margot Englebert / Sarbacane

Le récit, linéaire, ne surprendra pas le lecteur, et vaut d’abord pour l’attachement que l’autrice éprouve pour ses personnages, ainsi que pour la finesse dans sa représentation des sentiments. L’histoire s’attache aussi à représenter une jeunesse tiraillée entre tradition et modernité, dans un espace hostile en pleine transformation à l’heure du changement climatique. Eino saura séduire le public young adult et les lecteurs curieux de mieux connaître cette île-continent, dans la mesure où le récit s’appuie sur un réel travail de documentation.

Album soigneusement réalisé, séduisant dans sa représentation du Groenland et de ses habitants, Eino est un récit plein de promesses qui témoigne du talent d’une jeune autrice à suivre.