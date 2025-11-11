Engineer. À la conquête du rail T.2 – Kunihiko Ikeda – La chronique Manga

Second volet de ce docu-manga qui nous fait découvrir la modernisation des chemins de fer japonais !

Résumé : Dans ce second tome, il est question des choix techniques qui ont permis au Japon de se doter du fameux Shinkazen.

Critique : Ce second volume continuera séduire les amateurs de manga et les curieux d’histoire technique et ferroviaire. Sa mise en forme est identique au premier tome (cf. chronique du T1). Il est chapitré et contient un petit dossier documentaire en couleur à la fin de l’ouvrage. Le style graphique de Kunihiko Ikeda ne change pas et il parvient dans son scénario à allier humour et savoir pour rendre la lecture aussi plaisante qu’instructive.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Kunihiko Ikeda, Éditions Petit à Petit

Dans ce second volet, nous découvrons de nouveaux personnages et faisons connaissance du fils de Shima, Hideo Shima qui figure sur la couverture de l’album avec le duo Shima/Amamiya. Très tôt, il s’intèresse au métier de son père. Comme Yasujiro Shima, la carrière de son fils est également véridique et plusieurs des autres personnages ont aussi réellement existé. L’auteur a très bien su manier la fiction pour aborder l’histoire du chemin de fer au Japon.

Dans ce tome, deux sujets principaux sont abordés, l’évolution des locomotives et l’élargissement des voies. Le manga se déroule au début du siècle, une époque où les contacts commerciaux entre le Japon, les Etats-Unis et l’Europe se développent. Shima, est toujours aussi passionné et studieux et demeurent un fonctionnaire entièrement dévoué à ses missions, n’hésite d’ailleurs pas à s’absenter plus de deux du Japon pour apprendre les manières de travailler des ingénieurs allemands. Il laisse au Japon sa femme et son jeune fils et Amamiya.

Son séjour a lieu avant la Première Guerre mondiale. Ce conflit intervient dans l’histoire de ce manga. Le scénario se clôt dans l’entre-deux-guerres pourtant, c’est après la Seconde Guerre mondiale que le chemin de fer japonais a connu des développements ferroviaires majeurs qui le font encore aujourd’hui détenir un réseau de chemin performant, très rapide et très utilisé.

La série est annoncée comme terminée. Mais, ces deux tomes nous donnent envie de connaître les développements les plus actuels du chemin de fer. Et en refermant ce second tome, nous sommes presque déçus qu’un troisième ne soit pas d’ores et déjà annoncé.

Avec la série Engineer, la maison d’édition Petit à Petit a réussi à remplir la mission de son label de docu-manga, Kotodoma (cf. chronique du T1).