Entre ciel et terre, les chemins de traverse - Julie Léal

Résumé : Alors qu’il ne parvient plus à se rendre sur son lieu de travail, Nicolas va voir sa vie totalement changée dans les couloirs du RER B. Il trouvera sous terre le courage de reprendre sa vie en main et même de retrouver l’amour, aidé dans sa quête par une vieille dame et une petite fille mystérieuse.

Critique : Une histoire d’amour qui commence, comme beaucoup d’autres : un homme et une femme que rien ne prédestinait à se rencontrer et qui, par un heureux concours de circonstances, vont se croiser et tomber rapidement amoureux l’un de l’autre. Résumée de cette façon, l’intrigue n’a rien de novatrice. Mais il faut avouer que les deux personnages décrits par Julie Léal ont ce petit quelque chose d’attachant qui rend le roman plaisant à lire. Très rapidement, le lecteur est happé par cette bluette entre Nicolas et Ariane, teintée de maladresse, mais aussi de nons-dits.

En effet, si la trame narrative principale est l’histoire d’amour naissante entre Ariane et Nicolas, Julie Léal déploie une ombre de mystère sur la belle héroïne et sur sa fille, ce qui rend le roman un peu plus excitant qu’une simple romance. Très vite, on comprend que quelque chose empêche Ariane d’être pleinement heureuse avec son enfant. Malheureusement, l’intrigue reste assez convenue et l’on saisit rapidement ce qu’il se passe, on anticipe la fin du propos, ce qui gâche quelque peu le suspens..

Néanmoins, même si le récit souffre de quelques facilités, c’est un livre qu’on ne veut pas lâcher, tant la vie y semble douce et facile. Avec ce roman, Julie Léal propose une histoire plaisante à lire, qui fait du bien au moral puisque tout se termine bien.

Entre ciel et terre, les chemins de traverse est une histoire certes convenue dans son intrigue, mais elle a malgré tout le mérite de fonctionner et d’être efficace. De plus, l’autrice évoque des problèmes assez contemporains ,comme les difficultés de surmonter un deuil, mais aussi le burn-out, à travers le personnage de Nicolas qui, du jour au lendemain, ne parvient plus à se rendre sur son lieu de travail et à vivre la vie qu’il menait jusqu’à présent.