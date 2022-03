Entre mes branches - Nicolas Michel - La chronique BD

Résumé : A quoi peut se résumer la vie d’une arbre ? Au moment d’être abattu, un chêne fait le point sur sa vie, retenant les lieux, les êtres vivants qu’il a connus, voulant faire passer un message ou seulement évoquer la nature...

Critique : Vous voulez un bon mix d’album jeunesse engagé, de poésie lyrique et de récit à la Giono, alors Entre vos branches est fait pour vous. La recherche n’a pas besoin d’être si précise, car cet album est un splendide hommage à l’emblème de la nature, cet immuable gardien de la forêt, et Nicolas Michel a réussi à en tirer une nouvelle essence, une nouvelle sève, alors qu’elle semblait avoir été vidée. En effet, ce lieu commun qu’était devenu l’arbre semble non pas renaître, mais bien être vu différemment, se dévoiler intimement, se relier, évidemment, à tout ce qui l’entoure. Du coup, on n’est pas sur la petite histoire d’un gland ou sur l’homme qui plantait des arbres, mais il y a une justesse, une fragilité qui émerge de ces pages, où un texte plein de sagesse et d’espoir vient s’accoler à des fresques superbes.

© La joie de lire / Michel

Ces grandes pages griffées de noir et de blanc, c’est une orfraie splendide, c’est un feuillage délicat, comme des estampes à l’européenne qui viendraient noircir un texte, blanchir une nuit, graver une idée. Vingt-cinq planches en forme d’œuvres qui pourraient garnir une exposition se déplient, s’enchaînent et, étrangement, paraissent si différentes les unes des autres, qu’on oublie qu’elles se rattachent toutes à ce thème de la vie, de l’écologie, de la génération et de la régénération. Le doigt glisse, l’œil se fixe, et il faut voir les plus jeunes accrocher également, entre frisson et passion, pour comprendre qu’il y a quelque chose de profond qui est touché, latent et universel.

© La joie de lire / Michel

Album d’une grâce écologique rare, Entre mes branches porte une vie dans ses pages et de l’art dans ses traits, puisant dans la mythologie de l’arbre et la vivifiant de nouveau, la nourrissant encore, pour longtemps.