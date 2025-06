Equinox T.4 : Cheval de rêve – Aurélie Wellenstein, Aurora Gate - la chronique BD

Le 23 juin 2025

Aurélie Wellenstein scénarise ce quatrième tome, tandis que Aurora Gate le dessine. Les couleurs sont réalisées par le Studio Kosen, Rocio gonzalez et Mark Shibark. Noëmie Chevalier s’occupe des éléments graphiques et de la conception de la couverture. Ce nouvel opus continue sur la lignée des trois premiers, mélangeant quête fantastique et interrogation personnelle.

Résumé : Ce quatrième tome débute avec Kamara qui est revenue sur terre, pour expliquer la vérité sur ses origines à sa famille d’adoption. Elle leur annonce aussi qu’elle doit repartir dans les Couloirs Noirs en quête de Céliane et Sohalia, ses deux sœurs. Accompagnée de Tenebrae et de son autre sœur Ayline, Kamara continue sa quête, mais Tenebrae souffre de plus en plus de son immersion dans le monde des Couloirs Noirs…

Critique : Kamara retourne dans les Couloirs Noirs, à la recherche de ses sœurs. Même si elle est aidée par son ami Tenebrae, qui la guide, et sa sœur Aylinn, fraîchement retrouvée dans le tome précédent, elle va se retrouver en difficulté face à un piège inattendu. Heureusement, une aide surprenante lui permettra de s’en sortir. La tension monte, car l’intrigue mêle les questions qui rongent Céliane sur sa place parmi ses sœurs et l’influence du mystérieux chat volant Béhémoth, symbolisant le petit démon du doute et de la colère. En plus, Tenebrae perd de plus en plus pied, contaminé par la magie des ténèbres. Comment le groupe va-t-il s’en sortir ? Kamara parviendra-t-elle à sauver tous ses compagnons ? Quel sera le prix à payer ? Ce tome se finit sur un cliffhanger qui nous donne envie de lire la suite. Ce nouvel opus se centre sur l‘acceptation de soi, la lutte contre le fait de se sous-estimer, et ce que peut entraîner ce manque de confiance en soi. L’illusion est-elle vraiment une solution pour trouver le bonheur devant une vie difficile ? Bien sûr, la réponse est non. Là encore, la bienveillance de Kamara va permettre d’aller de l‘avant et d’aider sa sœur en difficulté. Ce tome est toujours ponctué par les fiches des différents chevaux du monde d’Equinox. Les espèces issues des Couloirs Noirs sont à l’honneur pour ce volume. Aurélie Wellenstein, Aurora Gate / Drakoo Au dessin, Aurora Gate garde son style habituel, un encrage fin, des personnages aux yeux ronds, plongé dans les difficultés, des chevaux puissants qui galopent en liberté, sans oublier un dragon dévoreur de lune ! Cette fois-ci, pour les couleurs, la dessinatrice reçoit l’aide de Rocio Gonzalez et Mark Shibark en pus de Diana F. Dévora du studio Kosen. Au travers des symboliques et des conflits intérieurs, l’action n’est pas mise de côté dans ce quatrième tome. Un cahier graphique de recherche conclut joliment la BD. Equinox T.4 : Cheval de rêve nous plonge dans les Couloirs Noirs et dans l’effet désastreux du doute et du manque de confiance en soi au coeur d’une intrigue mélangeant action et émotion dans un monde de fantasy étonnant.

64 pages – 12,90 €

