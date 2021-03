Exposition Yellow Cab, de Christophe Chabouté à la Galerie Huberty & Breyne

Du 5 au 20 mars 2021, la galerie Huberty & Breyne à Paris accueillera l’exposition Yellow Cab portant sur la nouvelle BD de Christophe Chabouté. L’événement présentera les planches originales de l’artiste ainsi que de grandes illustrations inédites de New-York.

Christophe Chabouté / Vent d'Ouest, Glénat

Librement adaptée du roman autobiographique et éponyme de Benoit Cohen, Christophe Chabouté raconte le quotidien du réalisateur venu chercher l’inspiration d’un nouveau scénario dans le métier de "taxi driver". Il y dessine le portait majestueux de New-York avec un trait fort et expressif, alternant entre des cases denses de dialogue et d’autres complètement muettes, illustrant ainsi la bipolarité de cette ville si souvent racontée. Utilisant un traitement subtil de noir et blanc, l’auteur s’est inspiré de plus de 20 000 photos la ville, de films, documentaire et musique. Il a également beaucoup puisé dans les descriptions des personnages de Benoit Cohen, offrant ainsi une adaptation respectant le texte et l’aventure de ce dernier.

Christophe Chabouté explique qu’à la lecture du roman, il s’est immédiatement reconnu dans le réalisateur, devenu "taxi driver" dans le but de faire des rencontres et trouver de nouvelles inspirations. C’est naturellement que lui est venu l’envie d’adapter le roman et d’en faire une œuvre graphique.

Récompensé de nombreuses fois, notamment pour Quelques jours d’été (1998), Pleine Lune (2001) et Un Îlot de Bonheur (2001). Il a également reçu le prix des Gens de la Mer lors du Festival étonnants voyageurs (2014) pour son adaptation du roman de Melville, Moby Dick.