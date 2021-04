Fables toscanes & autres récits - Sergio Toppi - chronique BD

Résumé : Dans la région italienne, nombreuses sont les fables et légendes. Sergio Toppi nous en livre quelques unes grâce à son style inimitable en noir et blanc.

Réputé et reconnu pour ses fables et récits courts, l’œuvre de Sergio Toppi nous est encore accessible grâce au travail de l’éditeur Mosquito. Il recueille ainsi au sein d’un nouvel ouvrage, cinq fables publiées pour la première fois entre les années 1980 et 2000. Si durant certaines périodes l’artiste s’est essayé à la couleur via l’utilisation de l’aquarelle, les œuvres rassemblées ici proviennent au contraire de son style pour le moins reconnaissable en noir et blanc. L’éditeur réussit un beau travail d’articulation des fables en alternant des histoires courtes, qui s’avèrent presque des illustrations de moments déterminants de vies, et des contes, lesquels rassemblent divers personnages en les faisant évoluer sur une plus longue période.

Sergio Toppi - Éditions Mosquito

Le choix des fables permet alors une démonstration des talents graphiques de l’artiste. En effet, les fables courtes comme Les choses cachées ou Quoi plus banal qu’un incendie ? reprennent les codes artistiques affectionnés par Sergio Toppi. Les planches sont agencées de manière verticale dans une image unique, mais de façon à superposer des portraits d’hommes et de femmes. Ces portraits, dépossédés de la parole, figés dans une expression ou un mouvement, restent remarquablement expressifs. L’auteur n’a besoin que d’une case de narrateur pour nous plonger au cœur de ses fables toscanes.

Sergio Toppi - Éditions Mosquito

En alternance avec ces courts récits se trouvent deux autres histoires plus longues, notamment celle du menuisier Maitre Domenico. Cette dernière s’attarde sur de nombreuses pages et reprend davantage les codes de la bande dessinée classique. Ce récit permet également d’apprécier l’amour que porte Sergio Toppi aux fables, leurs thèmes et morales et ses personnages allégoriques.

Sergio Toppi - Éditions Mosquito

Cet ouvrage magnifique est une belle opportunité de découvrir ou redécouvrir l’artiste et son œuvre. Le trait parfois brouillon (à dessein), mais souvent incroyablement précis, fait apparaître des illustrations aux allures de gravure, narrant les contes et fables de la Lombardie, la Sicile et surtout la Toscane.