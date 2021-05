Fake News, l’info qui ne tourne pas rond - Doan Bui, Leslie Plée - la chronique BD

Résumé : Grâce à, ou plutôt à cause de Donald Trump, le terme « fake news » fait désormais partie du vocabulaire récurrent de l’actualité. Mais derrière les absurdités de l’ancien président des États-Unis se cache des manœuvres et une stratégie globale que la journaliste Doan Bui a tenté d’expliquer, pour en montrer toute la gravité…

Lorsqu’une journaliste patentée, lauréate du prix Albert Londres (2013), a voulu toucher un plus large public que son lectorat habituel, elle s’est donc adressée à une dessinatrice hors pair, connue pour sa capacité à vulgariser avec brio. Doan Bui et Leslie Plée se sont donc rencontrées, et c’est avec bonheur que l’on découvre un album ludique, facile d’accès, d’un graphisme savoureux et d’une volonté féroce d’expliquer le monde d’aujourd’hui, et notamment ses faiblesses. En effet, la démocratie, partout dans le monde, est mise en péril à cause de rumeurs et divagations d’antan, que l’on appelle désormais les « fake news » et que beaucoup, de plus en plus, considèrent comme leur vérité. En faisant le tour de ces grandes infox, de la terre plate aux mensonges des campagnes présidentielles, Doan Bui éclaire un trafic d’influence, une lutte organisée comme les sciences et les faits. Toutefois, il faut le dire, la force de cet album réside dans sa capacité à expliquer au plus grand nombre, de manière simple et toujours vérifiée.

Doan Bui, Leslie Plé / Delcourt

Le dessin de Leslie Plée appuie sans concession mais pas sans talent ce travail journalistique. De fait, elle mêle la fantaisie du début aux comptes rendus d’enquêtes sur le terrain, faisant évoluer son personnage (réel) de Doan Bui comme une héroïne au milieu d’individus qu’elle interroge. C’est dans un monde où de belles couleurs pastel s’invitent dans un ensemble en noir et blanc que tout se joue, et l’on se croit, dans certaines planches, perdu dans un roman graphique amical et bienveillant, alors que chaque planche glace un peu plus d’effroi le lecteur face à l’horreur de notre époque et de ses dérives de connaissances.

Doan Bui, Leslie Plé / Delcourt

Magnifique exemple d’enquête journalistique poussée associée à un travail graphique de qualité, formant un ouvrage de vulgarisation documenté et stylé, Fake News, l’info qui ne tourne pas rond est un album à mettre entre toutes les mains. D’urgence.