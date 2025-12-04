Faut pas prendre les cons pour des gens. Recueil Fondation pour le logement – Emmanuel Reuzé, Jorge Bernstein, Vincent Haudiquet et Nicolas Rouhaud - la chronique BD

Emmanuel Reuzé est l’auteur de toutes les histoires, soit en solitaire, soit en collaboration avec Jorge Bernstein et Vincent Haudiquet, soit avec Nicolas Rouhaud. Il dessine chaque gag et réalise les couleurs avec l’aide de Joran Tréguier. L’équipe nous propose cette compilation thématiquement orientée pour soutenir la Fondation pour le Logement.

Résumé : Lors d’une remise de médailles, Émile, un SDF, remporte le prix de l’homme de demain. En effet, vivant pauvrement, il ne consomme et ne pollue vraiment plus du tout. Il n’aura pas de récompense, mais une statue sera érigée en son honneur...

Critique : Emmanuel Reuzé effectue une sélection de gags des cinq tomes précédents en lien avec les difficultés de logement : SDF, délocalisation, orientation scolaire, placardisation professionnelle, difficulté à finir le mois... Cette anthologie a un but précis : soutenir la Fondation pour le logement. En effet, 2€ sont reversés à la fondation pour chaque album acheté. Si vous ne connaissez pas la série, c’est une belle occasion de la découvrir en soutenant une cause sociale importante. Et si vous la connaissez, sans avoir l’intégrale, cette édition spéciale réunissant des gags issus des anciens albums est un beau moyen d’avoir plus de gags et d’aider une structure défendant l’idée d’un logement pour tous.

En plus de cela, se plonger dans l’humour noir et cynique d’Emmanuel Reuzé est toujours intéressant. Les situations de départ démarrent souvent d’un décalage et s’accentuent au fil des cases jusqu’à la chute, souvent encore plus décalée que le reste, permettant un crescendo de l’absurde. Ce sont les situations qui créent le rire et d’autres fois, ce sont les répliques assassines contrastant avec le langage du reste du gag.

Le recueil est préfacé par Charline Vanhoenacker, journaliste et humoriste travaillant à France Inter. Christophe Robert, délégué général de la Fondation pour le Logement, écrit un texte introductif resituant son action et l’importance d’avoir une BD qui soutient Le droit au logement.

Graphiquement parlant, Emmanuel Reuzé joue sur l’immobilité, au niveau de la structure de la planche, en utilisant le gaufrier et au niveau de la case elle-même, en gardant sur plusieurs cases les personnages figés dans les mêmes poses, seuls les dialogues évoluent. Cette idée permet d’accentuer le décalage absurde de la situation. Parfois, un changement de décor ou l’apparition d’un nouveau personnage change la situation, mais l’aspect figé perdure et est devenu une signature des gags de cette série.

Phylactères de différentes couleurs selon les planches, couleurs de mêmes teintes ou plus variées selon les gags, créent, avec l’immobilité volontaire des personnages, une ambiance particulière qui renforcent l’effet d’absurde des situations, comme des publicités... dont la vérité apparaît par les dialogues et les situations.

Faut pas prendre les cons pour des gens, Recueil fondation pour le logement réunit des gags des tomes précédents pour pointer la pauvreté croissante, les problèmes de logements et les choix absurdes des dirigeants. Une partie des ventes de cette anthologie est reversée à la Fondation pour le Logement. Gags noirs et absurdes au service d’une cause solidaire !