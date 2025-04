Festival d’Annecy 2025 : Les mutations de l’industrie de l’animation

News : Il est 17h30 quand les journalistes prennent place dans la grande salle de projection du CNC. Le directeur de CITIA (Centre de l’Image en Mouvement d’Annecy), Mickaël Marin, prend la parole. Il n’a rien perdu de l’enthousiasme que nous lui connaissons, mais donne cependant le ton un peu plus grave de cette soirée. A l’heure où les arts et les sociétés connaissent d’importantes mutations technologiques et socio-politiques, les enjeux du 49e Festival d’Annecy apparaissent plus cruciaux que jamais : quel avenir pour le cinéma d’animation, alors que l’intelligence artificielle semble prendre une part de plus en plus importante dans les process de créations artistiques, et à l’heure où les modèles du cinéma et de la télévision semblent remis en cause par les plateformes de streaming ?

Véronique Encrenaz, directrice du MIFA (Marché International du Film d’Animation) se veut optimiste : l’industrie mondiale de l’animation (tout média confondu) est en croissance. Cette année, le MIFA – qui met à disposition pour les professionnels 10 000 m² d’exposition pour plus de 200 stands et autant d’événements, verra de nouveaux pays s’inviter parmi ses exposants comme le Vietnam, le Costa Rica, le Bangladesh, Madagascar, dont la présence atteste de l’inépuisable dynamique de l’art de l’animation.

Comme chaque année, le Campus MIFA se donnera pour objectif de mettre en relation les étudiants et les professionnels du secteur, parmi lesquels 25 studios de production dont Disney, Laïka, Illumination, Warner, Sony... Il apportera également son soutien à des projets de fin d’études, mettra en évidence des opportunités de carrière et organisera des sessions de recrutement.

Par ailleurs, plusieurs conférences présenteront quelques pistes pour répondre aux nouveaux enjeux auxquels l’industrie de l’animation fait face aujourd’hui : comment mettre l’IA au service de l’animation au cinéma et dans les jeux vidéo ? Quelles places pour les femmes dans cette industrie ? Quel rôle les diffuseurs peuvent-ils jouer face au ralentissement du marché ? Autant de questions auxquelles il est temps de répondre.

Copyright Raman Djafari - Festival d’Annecy 2025

19h00 déjà. Mickaël Marin annonce que la Cité du Cinéma d’Animation, qui se donne pour but de défendre l’industrie de l’animation de manière pérenne, ouvrira officiellement ses portes cette année. Ainsi Annecy deviendra-t-elle la ville de l’art de l’animation sur l’ensemble de l’année, et non plus durant la seule semaine du Festival.

Marcel Jean, le délégué artistique et programmateur du Festival, s’apprête à présenter la sélection officielle de cette nouvelle édition. Il annonce que l’art du clip et le cinéma d’animation hongrois seront à l’honneur cette année. Csaba Bereczki, directeur de l’Institut National du Film de Hongrie, se réjouit de voir le Festival d’Annecy célébrer 110 ans d’animation hongroise.

Comme chaque année, le Festival mettra à l’honneur de grands noms du cinéma (Michel Gondry notamment) et accordera une place particulière aux séries, avec une exposition consacrée au phénomène Arcane et en remettant un Cristal d’honneur aux animateurs Joanna Quinn et Matt Groening.

Si la sélection officielle fait la part belle et quasi exclusive aux studios indépendants, de nombreuses séances événements présenteront les longs-métrages à venir des grands studios Américains : Les Bad Guys 2 de DreamWorks, ou encore Zootopie 2 et Goat de Disney.

Enfin, cette année, ce n’est pas avec un long-métrage mais bien avec 5 courts-métrages que s’ouvrira la 49e édition du Festival International du Film d’Animation d’Annecy.

Découvrez l’intégralité du programme du Festival d’Annecy 2025 ICI