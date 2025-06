Festival d’Annecy 2025 : une cérémonie d’ouverture sans fioriture

News : Trente minutes. Voici le temps qu’a duré la cérémonie d’ouverture du 49e Festival International du Film d’Animation d’Annecy (FIFA) avant de laisser la part belle aux courts-métrages en compétition officielle.

Il est 20 heures lorsque Marcel Jean, délégué artistique du Festival depuis treize éditions, fait son entrée sur la scène de la Grande Salle du Palais Bonlieu, vêtu comme à son habitude d’un impeccable costume cravate. Deux ou trois minutes d’introduction et le voici qui laisse déjà la parole à Monsieur François Astorg, le maire de la ville.

Comme à l’accoutumée, Monsieur le maire fait un bref rappel des origines du Festival et annonce, par la même occasion, une grande nouvelle : l’ouverture à l’automne 2025 de la Cité Internationale du Cinéma d’Animation, qui se donnera pour mission d’accompagner l’art de l’animation sous toutes ses formes et tout au long de l’année, en plus de missions d’accueil et de sensibilisation des publics, de médiations, d’éducation à l’image et d’encouragement à la transversalité entre les disciplines artistiques (musique, jeux vidéo…).

Annecy souhaite aujourd’hui devenir la capitale mondiale du cinéma d’animation et nous ne pouvons que nous en réjouir.

Crédit : Arthur Champilou Marcel Jean fête sa treizième édition en tant que délégué artistique du Festival d’Annecy.

Succédant à Monsieur Astorg au pupitre, le président de la CITIA, Dominique Puthod, se félicite du fait que le Festival d’Annecy voie chaque année sa fréquentation augmenter (près de 18 000 accrédités cette année). Le FIFA est aujourd’hui le premier festival consacré au cinéma d’animation et le troisième festival de cinéma mondial ! Le Marché International du Film d’Animation (MIFA), qui fête cette année ses quarante ans, est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur, et pas uniquement sous le prisme du cinéma : en témoignent les films de télévision et de commande ; l’animation est aujourd’hui un art présent dans des médiums aussi divers et variés que la publicité, les jeux vidéo, les clips, ou encore les génériques de séries télévisées.

Crédit : Arthur Champilou Joanna Quinn reçoit un Cristal d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Avant que ne débute la présentation et la projection de cinq courts-métrages en compétition officielle, la réalisatrice britannique Joanna Quinn, réputée dans le milieu de l’animation pour ses courts-métrages aux crayons de couleurs, est invitée à monter sur scène pour recevoir un Cristal d’honneur et fait un discours plein d’humour pour remercier le Festival d’Annecy, dont elle est une habituée depuis 1985.

À l’exception d’un « Fuck Poutine ! Fuck Trump ! Fuck Netanyahou ! » lancé par le réalisateur Theodore Ushev, qui s’en est d’ailleurs excusé, pas de grandiloquence, pas de grands discours politiques ou d’indignation, simplement le plaisir et la joie de se retrouver tous ensemble pour célébrer le cinéma d’animation, rien que le cinéma d’animation, tout le cinéma d’animation.