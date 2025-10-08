Festival du cinéma allemand : du 8 au 12 octobre 2025

Au programme : une sélection riche et variée de films récents dans la section Panorama 2025, des séances spéciales et avant-premières inédites, ainsi qu’un programme scolaire pour sensibiliser les jeunes spectateurs.

Le Festival du Cinéma Allemand célèbre ses 30 ans et ça débute aujourd’hui (mercredi 8 octobre) à Paris !

C’est ce soir, mercredi 8 octobre à 20h, que s’ouvre la 30ᵉ édition du Festival du Cinéma Allemand, qui se tiendra jusqu’au dimanche 12 octobre au mythique cinéma L’Arlequin (Paris 6ᵉ) !

Depuis ses débuts, le Festival du Cinéma Allemand s’est imposé comme un lieu de découverte et de dialogue entre les cinéphiles français et la création cinématographique d’outre-Rhin. Il propose une programmation exigeante et éclectique, mêlant fictions, documentaires, courts et longs métrages, projections spéciales, avant-premières et rencontres avec des intervenants.

Cette 30ᵉ édition ne déroge pas à la règle : les organisateurs, aux côtés de German Films et du Goethe-Institut, ont composé un Panorama très diversifié, avec des œuvres contemporaines fortes.

Avoir Alire a eu l’honneur d’être partenaire de cette nouvelle édition, placée sous le signe de la célébration.

Film d’ouverture

Le festival débutera avec le film SOUND OF FALLING, de Mascha Schilinski, qui fut récompensé du Prix du Jury au festival de Cannes !

Le film tisse le récit de quatre jeunes filles, Alma, Erika, Angelika et Lenka à quatre époques différentes, toutes liées par une ferme familiale au nord de l’Allemagne. Alors que la

maison se transforme au fil du siècle, les échos du passé résonnent entre ses murs. Malgré les années qui les séparent, leurs vies semblent se répondre...

Cette ouverture donne le ton : poésie, mémoire, dimension féminine, lien entre passé et présent seront des fils directeurs de la programmation !

Ce que vous pourrez aussi découvrir cette semaine

Que ce soit pour découvrir un film allemand inédit, assister à une discussion avec un réalisateur, ou simplement flâner dans l’ambiance du festival, il y a mille raisons de s’y rendre !

Retrouvez le programme complet, les horaires, les fiches films sur le site officiel du Festival 👉 https://www.festivalcineallemand.com/horaires-des-seances-2025/