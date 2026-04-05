Festival Format Court 2026 : du 8 au 12 avril

Pour sa 7ᵉ édition, le Festival Format Court poursuit son engagement en faveur des cinémas émergents et des écritures politiques en consacrant un focus exceptionnel au court-métrage iranien, sous le titre évocateur « Iran. Résistance, résilience ». Une programmation rare, nécessaire, qui met en lumière la création contemporaine d’un pays où filmer demeure un acte de courage.

Un geste militant, un geste de cinéma

Comme le rappelle la programmatrice Lou Leoty, ce focus est pensé comme un « acte militant » à l’échelle d’un festival : montrer des films tournés sous le manteau, en exil ou en marge, revient à rendre visibles celles et ceux qui continuent de créer malgré la censure, la surveillance et la répression. Le festival choisit ici lucidement de rappeler que regarder ces films, c’est prendre position.

Cinq films, cinq regards, une même urgence

Le programme réunit cinq courts-métrages réalisés par quatre femmes et un homme, dont une première française, et accueillera la cinéaste Sahara Moeini ainsi que le scénariste Simon Serna pour un échange avec le public.

Au menu :

Je suis née soldat – Sahara Moeini (doc., 19’, Iran, 2025)

Un portrait puissant de femmes confrontées à la militarisation de leur quotidien.

À cœur perdu – Sarah Saidan (anim., 14’, France, 2022)

Une animation sensible qui fait résonner l’exil et le déracinement.

Nili’s Moments of Solitude – Dorsa Shirazi (fic., 15’, Iran, 2024 – Première française)

Chronique intimiste, tournée dans un Iran où l’isolement devient une forme de résistance.

The 80 Blows – Alireza Abbasi (fic., 13’, Iran, 2025)

Un film frontal sur la répression et la violence institutionnelle.

Titanic, version adaptée aux familles iraniennes – Farnoosh Samadi (fic., 15’, Iran/France, 2023)

Une relecture ironique et grinçante de la censure, qui réécrit les imaginaires imposés.

Tous témoignent, à leur manière, d’une cinématographie lucide, inventive, qui contourne les interdits par la poésie, l’allusion, l’humour ou le témoignage direct.

Un festival attentif aux luttes contemporaines

Avec ce focus, Format Court renforce sa ligne éditoriale : un espace dédié aux nouvelles voix, aux formes libres et aux cinémas qui interrogent nos sociétés. Après les séances « Secrets et tabous » ou la table ronde SRF autour du body horror, le festival affirme que le court-métrage reste un terrain d’expérimentation artistique et politique.

Le fait que ce programme soit porté majoritairement par des réalisatrices ajoute une lecture supplémentaire : celle d’un cinéma iranien contemporain où les voix féminines sont parmi les plus audacieuses, sur tous les fronts — esthétiques, sociaux, militants.

Rendez-vous au Studio des Ursulines

Le public pourra découvrir ces films dimanche 12 avril à 17h, au Studio des Ursulines, avant la cérémonie de remise des prix à 19h (séance gratuite).

Une occasion unique de voir ces œuvres sur grand écran et de rencontrer celles et ceux qui les portent.