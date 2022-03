Franklin. Les prisonniers de l’Arctique – Michel Durand – la chronique BD

Résumé : Première puissance mondiale, la Grande-Bretagne envoie en 1845 deux de ses meilleurs navires le {HMS Erebus} et le {HMS Terror}, en direction de l’Arctique pour réaliser un vieux rêve de navigateur : réussir la première traversée du passage du Nord-Ouest. L’expérimenté capitaine John Franklin nommé à la tête de cette expédition d’envergure qui comprend 134 marins et des vivres pour 3 ans. Mais l’expédition se mue bientôt en cauchemar : en septembre 1846, les deux navires se retrouvent incapables de se libérer de l’emprise des glaces. Les marins abandonnent les bateaux. C’est le début d’une terrible marche dont personne ne sortira vivant.

Michel Durand – Éd. Glénat

Inséré dans la collection « Explora » de Glénat, Franklin. Les prisonniers de l’Arctique est le fruit d’un important travail de documentation de la part du dessinateur. L’album est d’ailleurs agrémenté d’un dossier historique très fouillé écrit par Stéphane Dugast, secrétaire général de la Société des explorateurs français, qui saura parfaitement satisfaire la curiosité des lecteurs. Michel Durand s’appuie ainsi sur les recherches récentes – les épaves des deux navires ont été retrouvées il y a quelques années – et comble les vides de l’histoire par un récit haletant qui se concentre sur l’attitude des hommes confrontés à une situation extrême. Une fois échoué, bientôt en manque de vivres, l’équipage se délite et se lance dans une expédition désespérée vers le sud à la recherche de renforts. Les éléments déchaînés entament la résistance physique et psychologique des hommes : orphelins de tous repères moraux, certains cèdent à leurs plus bas instincts, d’autres dans la folie. Michel Durand s’arrête sur la figure du capitaine Franklin, marin expérimenté mais bientôt dépassé par les événements, et sur son destin tragique, ainsi que sur l’opiniâtreté de son épouse restée à Londres qui remue ciel et terre pour envoyer des secours. C’est en particulier grâce à l’épouse – et bientôt veuve – Franklin que le destin de l’expédition a connu un retentissement médiatique et qu’un travail investigation a été mené pour comprendre le destin de l’équipage.

Michel Durand – Éd. Glénat

Le dessinateur opère pour la circonstance un travail consciencieux de reconstitution des navires et des accoutrements de personnages. Les paysages enneigés apparaissent à la fois dans toute leur beauté et leur désolation, tant les survivants de l’équipage apparaissent seuls face à une nature qui les dépasse. Le dessin de Michel Durand insiste à propos sur les visages de ses personnages, déformés par l’angoisse, le froid et la douleur.

Franklin. Les prisonniers de l’Arctique reconstitue habilement un épisode tragique de l’histoire maritime contemporaine.