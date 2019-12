Gabriel Matzneff mis en cause dans un livre à paraître

News : L’écrivain français Gabriel Matzneff est à nouveau mis en cause, dans un texte à paraître, Le consentement, le premier livre de Vanessa Springora, qui raconte la relation qu’elle a entretenue avec l’auteur. Ce dernier a été régulièrement accusé de pédophilie et a tenu, pendant des années, registre de ses conquêtes, de très jeunes filles. L’affaire fait évidemment écho aux accusations portées par l’actrice Adèle Haenel contre le réalisateur Christophe Ruggia, il y a quelques semaines.

Matzneff n’est pas un inconnu et ses écrits apologétiques ont bénéficié d’une indulgence certaine, à la fois dans la presse écrite, durant les années 70-80, mais aussi à la télévision. Depuis quelques heures, circule sur les réseaux sociaux un extrait de l’émission Apostrophes diffusée en 1990, relayé par l’INA : on y voit notamment le présentateur Bernard Pivot évoquer d’une façon plutôt goguenarde un livre de Matzneff (« professeur d’éducation sexuelle », selon lui), les adolescentes qu’il a séduites (appelées des « minettes » par l’animateur de l’émission). Seule dans cette ambiance de salon, l’écrivaine et chroniqueuse Denise Bombardier s’indigne contre les agissements de Matzneff. Aujourd’hui, l’actuel président du jury Goncourt a livré sa réaction dans un tweet où il se dédouane : « Dans les années 70 et 80, la littérature passait avant la morale ; aujourd’hui, la morale passe avant la littérature. Moralement, c’est un progrès. Nous sommes plus ou moins les produits intellectuels et moraux d’un pays et, surtout, d’une époque ».