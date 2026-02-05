Ichi the Witch T.1 - Osamu Nishi, Shiro Usazaki - la chronique Manga

Résumé : Dans un monde où la magie se matérialise sous forme de créatures aux pouvoirs mystérieux, les Sorcières sont les seules à pouvoir les maîtriser. Enfin, jusqu’à ce qu’Ichi devienne le premier homme capable de faire de la magie...

Critique : Depuis le salon du livre au Grand Palais en 2025 et la monumentale reproduction du manga Ichi the Witch qui trônait à l’entrée du salon, ce serait un doux euphémisme de dire que nous attendions ce manga. Son démarrage au sein du célèbre Shonen Jump et l’engouement qu’il a créé au Japon n’ont fait qu’ajouter à notre désir de découvrir cette histoire. Mais comme à chaque fois dans ce genre de cas, la possibilité, et la peur, d’être déçu est proportionnelle à la hauteur de nos attentes. C’est avec cela en tête que nous nous sommes lancés dans cette nouvelle star du Jump !

MADAN NO ICHI © 2024 by Osamu NISHI, Shiro USAZAKI / SHUEISHA Inc.

Dans le monde de Ichi the Witch, la magie se matérialise sous forme de créatures vivantes, les majiks, il en existerait prêt de 3185 types d’après Desscaras ce qui promet de très belles rencontres. Ces êtres sont si puissants que seuls des personnes possédant la capacité de manipuler le mana, l’énergie magique, et remplissant certaines conditions particulières, dont la persévérance n’est pas la moindre, sont aptes à les contrôler. On les appelle les Sorcières, car les femmes sont les seules à posséder ces qualités. Enfin, c’était le cas jusqu’à ce que Ichi bouleverse les traditions…

Garçon ayant grandi dans la montagne, au plus proche de la nature, Ichi est un chasseur ne croyant qu’en une règle, celle de « la mort pour la mort ». Une philosophie de vie qui l’a poussé à développer un véritable don pour ressentir les intentions meurtrières du vivant, une capacité qui lui sera bien utile dans l’avenir qui se profile pour lui. Une philosophie qui donne également une certaine profondeur au personnage l’éloignant d’un manichéisme un peu trop simpliste.

En effet, Ichi est le premier « homme-sorcière », terme choisi par Mantinelle, l’Ordre des Sorcières, de l’Histoire après avoir vaincu le Roi Uroro, un majik royal anti-humain aux pouvoirs surpuissants. Nous avons donc un jeune héros un peu naïf projeté dans un monde qu’il ne connaît pas, un thème que Osamu Nishi, la mangaka de Iruma à l’école des Démons, maîtrise à la perfection.

Mais Ichi the Witch n’est pas qu’un énième shonen : les mangakas développent un univers novateur tout en s’inspirant de séries qui ont bercé leur enfance ! D’ailleurs, saluons le sens du détail de Shiro Usazaki à l’image des splendides « bottes ampli-jambes » ! On sent qu’elles maîtrisent toutes les deux parfaitement le monde qu’elles ont créé leur permettant de jouer sur ses codes avec humour et intelligence.

Nous avons lu ce premier tome d’une traite, sans pouvoir le poser tant nous avons été happé par cette histoire. Pour l’instant, Ichi the Witch mérite, selon nous, toute la notoriété qui l’a précédée ! Nous avons hâte de voir si la suite des aventures du premier « Homme-Sorcière » du monde se maintiendront en haut du podium.

Heureusement nous n’aurons pas à attendre car Ki-oon édite en même temps le premier et le second tome de cette série que peut-être certaines et certains d’entre-vous avaient déjà découvert sur leur plateforme en ligne, Manga Nova.