Ichi the Witch T.2 - Osamu Nishi, Shiro Usazaki - la chronique Manga

Résumé : Ichi, le premier Homme-Sorcière de l’Histoire, se lance dans sa première mission. Mais son expérience de chasseur sera-t-elle suffisante pour relever les défis qui se profilent à l’horizon ?

Critique : Après un premier tome introductif qui nous avait séduit, nous nous sommes jetés dans le second tome dans l’espoir de poursuivre sur notre lancée.

Envoyé sur leur première mission, l’équipe de Descarras se rend au village de Joz dans le Southernwood où un Majik terrorise tout un village. Il s’agit pour Ichi de faire ses preuves en capturant « Hisame, le Majik du Requin de Glace ». Comme nous l’avions découvert dans le premier tome, la capture de Majik ne signifie pas de balancer des sorts surpuissants, même si cela peut arriver pour notre plus grand plaisir… vous verrez ce que nous voulons dire lorsque vous découvrirez le sort « Fyuldra, le Dragon de Glace » !

En effet, chaque Majik possède sa propre mission et les propres termes permettant sa capture. Pour Hisame, il s’agit de la décorer « avec un Flow de ouf ». Une fois de plus, alternant temps fort et temps faible, humoristique, Osamu Nishi nous attache au corus de ces péripéties à ses protagonistes. L’occasion également d’évoquer le passé de Ichi nous permettant de comprendre un peu mieux ce personnage et ses capacités.

MADAN NO ICHI © 2024 by Osamu NISHI, Shiro USAZAKI / SHUEISHA Inc.

Mais ce qui nous a le plus séduit dans ce tome deux, c’est la seconde partie de l’histoire, qui gagne en intensité. Lors de l’assemblée des Sorcières menée par Monégold, la Sorcière dorée, et sur les conseils de Shirabédonna, la Sorcière investigatrice, un vote pour présenter Ichi, le premier Homme-Sorcière au public est engagé. Une initiative qui inquiète Chikutogue Toge-Ice. Cette Sorcière nous a beaucoup plu, sa magie impressionnante a de quoi séduire mais c’est surtout sa rivalité avec Descarras, son intégrité et son intransigeance qui en font un personnage très intéressant qu’il nous tarde de découvrir. Toge-Ice proposera un défi pour décider du sort de Ichi lors de la capture du prochain Majik.

Si Ichi l’emporte, il pourra devenir une véritable Sorcière et chasser les Majiks. À l’inverse, si c’est Toge-Ice qui l’emporte, elle lui enseignera la magie durant les trois prochaines années à raison de douze heures par jour… une torture pour un garçon sauvage comme Ichi !

Une fois de plus, tout ne se passe pas comme prévu. Au cours de la capture de Kindake survient un défi bien plus grand… le Majik Ultime, ennemi numéro un de Mantinelle sur lequel les Sorcières n’ont réussi à rassembler aucune information en près de quinze ans, apparait !

MADAN NO ICHI © 2024 by Osamu NISHI, Shiro USAZAKI / SHUEISHA Inc.

Un mot sur les propositions graphiques de Shiro Usazaki. Le sens du détail et le raffinement qui se dégagent de ses illustrations nous ont séduit et participent activement à l’immersion complète dans cette histoire qui nous happe dès les premières pages.

Nous avons lu ce second tome comme le premier, d’une traite sans pouvoir le poser, complètement transporter dans le monde et l’histoire créés par ses deux mangakas impressionnantes ! Il va maintenant falloir attendre avril pour découvrir ce qu’elles ont prévu pour Ichi et ses amies …