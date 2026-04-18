Ichi the Witch T.3 - Osamu Nishi, Shiro Usazaki - la chronique Manga

Résumé : Ichi fera-t-il le poids face au Majik anti-monde ? Rien n’est moins sûr. Même avec le Roi Uroro, le combat s’annonce difficile !D’autant que de nombreuses embûches se dressent sur le chemin des Sorcières et du premier homme-sorcière.

Critique : Dire que nous avions pris du plaisir à découvrir les deux premiers tomes de ce shônen serait un doux euphémisme ! Nous voudrions d’ailleurs saluer une nouvelle fois l’initiative de Ki-oon d’avoir proposé une parution simultanée des deux premiers tomes tant ceux-ci sont liés. Une opération séduction qui nous avait irrémédiablement attaché à cette histoire.

MADAN NO ICHI © 2024 by Osamu NISHI, Shiro USAZAKI / SHUEISHA Inc., 2026 Ki-oon

Nous avions laissé Ichi en plein combat contre le mystérieux Majik anti-monde. Un être si puissant que même le Roi Uroro voulait fuir face à lui, et on comprend pourquoi. Il n’est pas exagéré de dire qu notre homme-sorcière se trouvait en grande difficulté, à l’issue du précédent tome. Heureusement il pourra compter sur sa "mentor", Descaras la Sorcière des Abysses.

Avec le talent qu’on lui connaît, Osamu Nishi alterne tension et humour, surtout grâce aux dessins chibi de Shiro Usazaki qui réussissent presque à chaque fois à nous tirer un sourire. Ce rythme ne laisse pas respirer les lecteurs qui, quel que soit leur âge, s’attachent à cet univers et surtout à ces personnages. Car, au-delà du côté fun à la Pokémon et de la Sororité des Sorcières, qui nous plaisent beaucoup, ce sont les personnages qui sont le très gros point fort de Ichi the Witch.

Nous avons pris plaisir à en apprendre plus sur l’excentrique Descaras dont le passé n’est évoqué que par quelques touches conservant une bonne dose de mystère tout en lui donnant de la profondeur. D’autant que le duo formé avec Ichi promet d’évoluer... Surtout que l’avenir du détenteur du Roi Uroro semble tout tracé. Autre élément important de ce troisième tome, l’arrivée d’un nouveau personnage, Gokuraku, dont les motivations et surtout le sens moral sont assez ambigus, promettant de nouveaux chamboulements.

MADAN NO ICHI © 2024 by Osamu NISHI, Shiro USAZAKI / SHUEISHA Inc., 2026 Ki-oon

En conclusion, la lecture de ce troisième tome passe à toute vitesse, malgré ses 208 pages, et nous avons tourné la dernière page avec l’envie de continuer à arpenter les routes de cet univers en compagnie de Ichi et des magnifiques Sorcières de Mantinelle pour découvrir/capturer/protéger de nouveaux Majiks !