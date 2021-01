Incroyable ! - Zabus, Hippolyte - chronique BD

Résumé : Belgique, 1983. Jean-Loup a onze ans. Habité par les tics et les tocs, il n’est guère sûr de lui et sort de sa maison uniquement pour se rendre à l’école. Son père lui demandant toujours d’attendre, il effectue la plupart des choses seul. Suite à un problème de réveil et à l’oubli du texte de l’exposé qu’il doit faire en classe, sa vie prend une tournure singulière.

Deuxième collaboration entre Zabus et Hippolyte après Les Ombres (récemment réédité par Dargaud), Incroyable ! est un conte étrange qui s’attache à faire éclore douceur et lumière dans un univers âpre et sombre. Par leur regard tendre et aiguisé, les auteurs parviennent à rendre palpable et vive l’existence tourmentée du si sensible Jean-Loup. Ils brossent ainsi un beau portrait d’un enfant des années 1980 et, par là-même, indirectement, de l’époque.

Zabus, Hippolyte / Dargaud

Le dispositif narratif (narrateur, présentation du contexte et des personnages…) peut être vu comme un artifice ou, plus sûrement, comme un parti pris délicat qui permet de prendre soin du personnage principal - en ne le livrant pas directement - comme du lecteur. Il en va de même des éléments singuliers et des péripéties vécues par l’enfant. Ils apportent une fantaisie qui permet d’aborder Jean-Loup et son univers intérieur de manière indirecte, tout en plongeant au cœur de sa personnalité.

Zabus, Hippolyte / Dargaud

L’une des grandes forces d’Incroyable ! est sa construction. En habituant le lecteur aux variations et ruptures narratives, les auteurs neutralisent en quelque sorte son attention et il ne s’attend nullement au retournement au cœur du récit. Celui-ci n’en est que plus bouleversant et il conduit à remettre en perspective, voire à reconsidérer, le sujet au centre de cet œuvre - cette dernière existant également sous la forme d’une pièce de théâtre. Enfin, si le dessin d’Hippolyte est, comme à son habitude, bouillonnant et inventif, il se renouvelle encore une fois, collant merveilleusement bien à l’histoire comme au ton adopté.

Zabus, Hippolyte / Dargaud

Bande dessinée poétique et mélancolique, Incroyable ! fait du bien en s’aventurant sur des territoires douloureux. Chapeau !