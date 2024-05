Je suis charrette - Danicollaterale - la chronique BD

Résumé : Admis dans un prestigieux cabinet d’architecte pour son premier stage, le jeune Enzo est introduit directement dans le grand bain : un appel d’offre pour un musée national est lancé, et tout le cabinet, tel un microcosme, s’agite frénétiquement...

Critique : C’est assez fou de retrouver cette ambiance d’initiation, de monde parisien propre aux écrivains réalistes, d’un héros qui rappelle les Rastignac, Rubempré ou Sorel, ceux qui sont près à tout tenter dans des sphères qui les dépassent, entre fascination et répulsion d’un rythme effréné, d’un snobisme évident et de petites rivalités. L’auteur, ancien architecte, raconte tout simplement ses mois de stage dans une boîte huppée, qui demande l’impossible à ses collaborateurs pour un projet démentiel, alors que le fondateur et PDG ne se contente que d’indications lunaires, que le manager est un pourri et que ses deux camarades sont les seuls à ne pas avoir été pistonnés pour ce job... C’est donc dans cet entrelacs de repas sur le pouce, de maquettes sans cesse modifiées, de petites piques acerbes et d’expos dépaysantes, que se dégage une expérience hors du temps, une de celle qui forge les héros, et comme l’époque a changé, il ne s’agit plus de réussir ou d’être brisé, mais bien de choisir de partir quand on le sent, un changement de paradigme implacable et bienvenu.

© Delcourt / Danicollaterale

Ce mélange inattendu se retrouve dans le dessin, puisqu’il joue sur ses tons tricolores, de bleu nuit, électrique et rouge brique, pour faire passer tout d’abord des personnages jeunes et solaires dans un cadre entre vie étudiante et premier job. Rues parisiennes, bars et parcs y sont représentés à la manière d’un roman graphique bien dans son époque et ses baskets. Mais par la suite, quelques éléments de design, ou plutôt de InDesign, apparaissent pour petit à petit envahir l’espace : maquettes, schémas, motifs se répètent, forment un décor, une idée puis une planche en elle-même. Ode à sa formation d’architecte, cet album est un dernier hommage à sa vie antérieure que lâche Danicollaterale d’une manière graphique bien à lui, et bien à ce monde.

© Delcourt / Danicollaterale

Jeu graphique qui mêle le roman d’initiation moderne au compte-rendu d’un projet architectural, mais aussi réflexion sur le milieu du travail et sur la recherche de soi, Je suis charrette est un de ces romans graphiques inédits et accompli.