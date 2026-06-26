Jean-Marc Dumontet Productions : présentation de la saison 2026-27

News : Homme d’affaires bordelais, Jean-Marc Dumontet est devenu, en trente ans, un pilier incontournable de la production théâtrale parisienne. Il produit humoristes et pièces de théâtre et possède plusieurs théâtres dans la capitale. Après le Théâtre Antoine, Bobino, la salle Gaveau, le Grand Point Virgule, le Théâtre libre et la Scène libre, il achète en janvier 2026 le Théâtre du Gymnase, salle historique construite en 1820 qui a accueilli, durant de nombreuses années, les plus grands noms de l’humour français, dont Coluche et Thierry Le Luron, et tout récemment l’incontestable succès du Bourgeois Gentilhomme mis en scène par Jérémy Lippman et interprété par Jean-Paul Rouve. Fier d’afficher cette nouvelle acquisition, il y installe donc cette séance de présentation de saison 2026-2027, placée sous le signe de la complicité et de la légèreté, ponctuée de jolis mots et réflexions bien amenées.

C’est donc au Théâtre du Gymnase que tout commence avec l’annonce d’une pièce qui ne manquera sans doute pas d’être remarquée.

Francis Huster et Philippe Torreton Copyright Patrick Levanneur

Après le triomphe du film oscarisé, Le Discours d’un roi arrive sur une scène française, à partir du 17 septembre, fresque intime et politique écrite par David Seidler, adaptée par Patrick Haudecœur et Gérard Silbeyras, mise en scène par Jérémy Lippman, et portée par un duo d’acteurs exceptionnels, Francis Huster et Philippe Torreton. Delphine Depardieu et Gretel Delattre ainsi que Pierre Aussedat, Clément Koch et Urbain Cancelier complètent la distribution. L’histoire de ce roi bègue obligé de monter sur le trône et sa rencontre avec un orthophoniste australien qui va bousculer le destin d’un royaume au bord du chaos amène Francis Huster à faire le parallèle avec notre société qui bégaie, à la recherche d’un héros qui la sortirait du coma dans lequel elle s’enfonce. Une petite incursion politique qui n’a pas manqué de susciter quelques commentaires.

Marc Paquien et Lambert Wilson Copyright Patrick Levanneur

Dès janvier 2027, le Théâtre du Gymnase recevra un autre duo, Lambert Wilson et Zabou Breitman, auquel s’adjoindra Lionel Abelanski, avec La chèvre ou qui est Sylvia ?, texte d’Edward Albee mis en scène de Marc Paquien. Lambert Wilson et Marc Paquien, ici présents, ont joué les énigmatiques. Normal, puisqu’il s’agit d’un homme qui confie un secret aussi inattendu qu’inavouable à son meilleur ami, faisant vaciller les certitudes et entraînant moult malentendus. Une comédie qui cultive le mystère jusqu’au bout.

Au Théâtre Antoine, fleuron de JMD Production, c’est à la justice que sera rendue hommage dès le 23 septembre à 19h avec Robert Badinter, l’enragé de justice. Stéphane Guillon, entouré de Mathias Maréchal et Garance Bocobza, relève le défi d’incarner cette haute figure et de lui prêter une voix. À l’heure où certains, plus avides de vengeance que de justice, réclament le retour de la peine de mort, la pièce de Nina Pynson, mise en scène par Jérémy Lippman, rappelle une vérité simple : quelques consciences droites, animées d’idéaux et de courage, peuvent changer le destin collectif. Dans ce même théâtre suivra à 21h, un tout autre spectacle. Élise Diamant, Arié Elmaleh, Florent Peyre et Claudia Tagbo se réuniront autour du Sens de l’humour pour, à l’occasion d’un dîner, confronter quatre visions de l’humour et explorer cette frontière fragile entre ce qui nous fait rire, ce qui nous met mal à l’aise et ce qu’il n’est plus possible d’entendre.

Le philosophe essayiste Raphaël Enthoven investit La Scène Libre dès le 1er octobre à 19h afin de nous emmener À la recherche de Marcel Proust, un texte écrit par lui-même et mis en scène par Xavier Gallais, pour faire de cet écrivain réputé torturé un être profondément vivant, drôle et étonnant : une aventure intime et universelle où chacun peut reconnaître ses propres peurs, désirs et souvenirs.

Enfin, pour la quatrième année, Le Théâtre Libre reprendra ce phénomène théâtral qu’est Le Cercle des poètes disparus. Après Stéphane Freiss et Philippe Torreton, Xavier Gallais incarnera ce professeur charismatique qui ouvre ses élèves à la vie, loin du carcan des conventions qu’incarne leur établissement.

« Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, rien de plus nécessaires que le théâtre » disait Louis Jouvet.