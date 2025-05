Jefferson – Antoine Ronzon, Jean Claude Moulervat – La chronique BD

Des animaux qui font société, une enquête policière, de l’amitié et de la réflexion voilà les ingrédients qui rendent cette aventure de Jefferson aussi belle qu’intelligente. Un album à découvrir par les enfants et les adultes !

Résumé : Jefferson est un petit hérisson bonhomme. Au début de l’histoire, il se rend son coiffeur, le cœur léger. Mais quand il franchit le seuil du salon, il découvre avec frayeur que Monsieur Edgar, son coiffeur, a été assassiné. Premier témoin sur la scène du crime, il en devient aussi le premier suspect… Le voilà obligé de se cacher. Avec son ami Gilbert le cochon, ils décident de mener l’enquête pour retrouver le vrai meurtrier. Cette affaire les conduit aux pays des humains. Jefferson et son ami Gilbert y découvriront aussi avec circonspection, dégoût et tristesse la place qu’occupe leurs congénères , les animaux, dans le monde des hommes d’aujourd’hui. Une intrigue bien construite et une réflexion bien menée, voilà une adaptation très réussie du roman jeunesse de Jean-Claude Mourlevat.

Critique : Cette bande dessinée jeunesse est un vrai coup de cœur. Elle est l’adaptation d’un des romans de Jean-Claude Mourlevat. Son auteur, Antoine Ronzon a déjà collaboré avec ce dernier pour les illustrations intérieures des romans de la série Jefferson. Avec cet album, il va plus loin et s’empare du texte de Jean-Claude Mourlevat, pour en faire une bande dessinée palpitante et pleine de tendresse !

L’intrigue est policière, Jefferson accusé à tort d’un meurtre veut retrouver le vrai coupable afin de s’innocenter. Son ami Gilbert le cochon, lui donner la force de se lancer dans cette direction. Ensemble, ils cherchent à comprendre pourquoi, Mr Edgar le coiffeur a été assassiné. Frissons, humour, suspense tout y est, pour faire de cette intrigue un vrai plaisir de lecture.

Avec des dessins tout en rondeur et en douceur, Antoine Ronzon campe l’histoire dans une ambiance feutrée et assez déconcertante ! Les principaux protagonistes sont des animaux. Ils évoluent dans une société similaire à celle des hommes. Le dessinateur crée un univers très réaliste, mais complètement saugrenu : blaireaux, cochons, hérissons, chèvres - pour ne citer que quelques espèces présentes dans l’ouvrage - cohabitent et savent communiquer. Ils vivent en ville, gèrent des commerces, lisent leur propre presse quotidienne. Ils ont toutes les facultés intellectuelles des humains et, comme eux, cultivent défauts et qualités.

Dans cette histoire, humains et animaux cohabitent dans des « pays » à la fois proches et lointains. Ils ne s’ignorent pas… Bien au contraire ! Nous découvrons qu’il existe même des agences de tourisme proposant aux animaux, des séjours « aux pays des humains », avec au programme : parcours avec guide, visites culturelles et temps libres. Et justement, pour poursuivre leur enquête Jefferson et Gilbert ont besoin de se rendre dans une des villes habitées par les humains. Alors, comme Jefferson est recherché par la police, ils décident de se glisser dans un groupe de touristes afin de passer discrètement la frontière. Le lecteur découvrira aussi que les relations entre hommes et animaux ne se limitent pas seulement au tourisme, des liens plus secrets se trament entre certains eux... Mais n’en disons pas plus pour ne pas divulgâcher la lecture.

Au-delà de l’intrigue policière, cet album ouvre plusieurs angles de réflexion. Il questionne la société humaine au regard d’une société animale fictive. Chez ces animaux, aussi, les rumeurs créent de la défiance et il n’est pas toujours évident d’aller par-delà les apparences et parvenir à faire confiance. Au fil des pages, le lecteur rencontre toute une galerie de personnages animaux auxquels il peut venir s’identifier, à l’image de Walter, le sanglier à l’humour un peu lourd ou bien Simone, la lapine un brin distraite. Certains se montrent peureux et d’autres un peu trop aventureux. Ensemble, ils sont capables du meilleur comme du pire.

Au cours de ce voyage organisé, les animaux découvrent aussi le traitement qui est réservé à leurs congénères dans les pays des humains. Ainsi, habilement, cet album interroge la dimension carnassière de notre société humaine. Des chiens en laisse, des abattoirs aux portes de la ville, des publicités pour du jambon ou des pizzas bien garnies de viande, voilà de quoi sidérer les animaux en visite dans le pays des humains.

Enfin, dans cette bande dessinée, il est aussi intéressant de voir comment certains humains peuvent prendre de haut les animaux quand d’autres les apprécient comme des êtres différents, mais sur un même pied d’égalité que des êtres humains. La lecture permet alors d’interroger les lecteurs sur l’accueil qui est fait à ceux et celles qui sont différents.

Toutes ces réflexions se dévoilent au fur et à mesure, mais n’alourdissent jamais l’intrigue principale. Savamment pensée, l’histoire avance au fil des pages avec rebondissements et approfondissements. Antoine Ronzon parvient avec une mise en page soignée à élaborer un scénario truculent qui reste très fidèle au roman initial.

Émouvante, amusante et pertinente, cette adaptation est une belle réussite, Jefferson et son ami Gilbert sont des personnages si attachants qu’il devient presque difficile de les quitter à la fin de la lecture !