Détox . T2 . L’acceptation – Jim, Antonin Gallo - chronique BD

Résumé : Détox T2 L’acceptation nous ramène au côté de Matthias d’Orgemont. Parti mené une cure de désintoxication, pas contre la drogue mais pour se remettre d’un coup dur, il se retrouve sans portable, sans connexion et avec du jus de romarin comme seule nourriture. Pendant ce séjour quasi solitaire dans la nature, Matthias va comprendre beaucoup de chose sur lui et sur les autres.

Au début de ce récit, nous retrouvons Matthias enfant. Ce nouvel opus démarre avec un souvenir de jeunesse du protagoniste. Un souvenir qui contient le cœur de l’histoire. Pourquoi Matthias n’arrive pas à s’arrêter ? Que fuit-il ? C’est ce qu’il va peut-être comprendre au cours de ce stage de détoxification.

Renouant avec une part intime, profonde de lui-même, ce personnage râleur et fonceur va finalement accepter, bon gré mal gré, de ralentir.

Autour de lui, des hommes, des femmes gravitent, eux aussi en questionnement. Ce stage va avoir sur chacun d’eux des conséquences inattendues.

On ne peut trop vous en dire afin de ne pas vous révéler les moments clés de l’histoire. Mais on peut annoncer que Jim reste fidèle à lui-même, pour notre plus grand bonheur. Malgré cet élan de comédie pleine de rebondissements inattendus, la fin de l’histoire réserve quelques surprises et sait rester en demi-teinte, sans basculer dans un happy end forcé. Matthias évolue, mais reste aussi lui-même.

Le scénario nous offre plusieurs surprises et quelques scènes magnifiques, oscillant entre le rire et le drame.

Cet échantillon d’humanité est traité avec beaucoup d’amour pour les personnages, mais sans excès de sympathie. Matthias, Adèle et les autres se révèlent attachants autant dans leurs qualités que dans leur défauts.

Jim, Antonin Gallo / Grand Angle

Si l’on retrouve toute l’expressivité des personnages de Jim, toujours dynamiques, les décors ont une ambiance toute particulière. Une teinte sépia, grisée, légèrement ocre. Tracés parfois à coups de pinceaux, sans aucun contour, et d’autres fois avec des traits de contour, les paysages créent une ambiance particulière, mettant en relief les humains. Les magnifiques ciel nuageux, ces herbes ondulant dans le vent, cette nature toute en teinte de lumière et d’ombre offre un bel écrin aux personnages. Comme si ceux-ci, dessinés puis encrés aux traits fins, devaient trouver leur place dans un endroit qui ne leur ressemble pas, un lieu auquel, au départ, ils n’appartiennent pas.

Au fur et à mesure, ils vont découvrir leur chemin, mais le graphisme n’évoluera pas, rappelant en fait qu’à la fin du stage, chacun réintègrera sa vie.

Le livre se conclut sur un court texte de Jim, qui nous parle du thème de cette BD : « Peut-être retrouver ses terres intérieures », pour le citer.

Détox T2 L’acceptation est un beau voyage non pas vers la nature, mais vers le cœur d’un homme, les racines qui ont forgé ce qu’il est, et qu’il a perdues en route, dans le train de la vie. Matthias vit peut-être à cent à l’heure car il craint inconsciemment ce qu’il verra s’il lève le pied. Un voyage drôle et émouvant.