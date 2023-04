Judee Sill - Alonso Iglesias, Diaz Canales - La chronique BD

Résumé : Musicienne de talent, dessinatrice brillante mais aussi délinquante junkie, Judee Sill est une de ces artistes qui ont traversé les seventies sans connaître assez de renommée pour devenir une icône, alors qu’elle en a tous les ingrédients...

Critique : À la dernière page, avant d’attaquer un dossier en forme de postface, le lecteur pouvait se dire que les auteurs ont su créer une héroïne réaliste sans creuser les détails, constituer une enquête crédible, rassembler un entourage de personnages secondaires crédibles, mais que tout cela n’était qu’une fiction. Or Judee Sill a bien existé, et elle est bien décédée à 35 ans de manière tragiquement anonyme. Une playliste est d’ailleurs présente sur l’album, et on peut retrouver ses chansons sur les grandes plateformes d’écoute. Judee Sill est partie mais son son, son âme, perdure. Le duo Iglesias/Canales est parvenu, grâce à la bande dessinée, à faire perdurer la mémoire de Judee Sill.

Cette bande dessinée pouvait trouver son originalité dans son enchaînement d’anecdotes sur la vie, la mort, l’héritage et l’explication du talent de Judee Sill. Cet enchaînement s’opère de façon non chronologiques : les anecdotes sont seulement rattachées entre elle par un détail qui joint la dernière case d’une tranche de vie à la première de la tranche suivante, peu importe l’intervalle de temps entre les deux moments. Cette narration décousue joue sur les trous et les vides qui entourent une vie forcément méconnu, sans chercher à les combler. Cette biographie s’enchaîne comme des petites vidéos volées qui donnent finalement un aperçu exaltant et attachant de cette artiste.

© Dupuis / Canales

Il convient de souligner la part essentielle de la dimension graphique insufflée par un Diaz Canales que l’on sent particulièrement libre. Dès la couverture, mais parfois sur des pages entières, un esprit hippie, post mai 68 et seventies dans ses tons, ses formes et ses délires, s’étend et imprègne chaque page. C’est en effet une ode à la liberté, à l’imagination, à la rédemption un peu aussi, qui s’incruste dans les lunettes, les cheveux, les vêtements des différents personnages. On mettra de côté le fait qu’après une courte recherche Internet, on se rend compte que les vrais personnages ont également un traitement proche de leur jeune réalité, accentuant encore ce travail de liberté un poil contrariée par le réel mais qui déborde, qui crée sa propre biographie, sa propre vision de Judee Sill.

© Dupuis / Canales

Biographie qui ne peut laisser indifférente, l’album mêle vie artistique, condensant dans un juste milieu une musique graphique ou un dessin mélodieux pour former un synesthésie parfaite.