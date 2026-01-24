L’académie Clair-Obscur T.1 Un élève encombrant – Olivier Gay, Grelin - la chronique BD

Résumé : Dans l’Empire de Mafala, un journaliste interviewe la directrice de l’académie Clair-Obscur, la meilleure école de sorciers de cet espace. Mais les questions pointent des doutes sur le fonctionnement de l’école... Pourquoi tous les élèves sont-ils des nobles purs souches ? Pourquoi les gens du peuple ayant des pouvoirs sont-ils envoyés forcément dans d’autres académies moins glorieuses ? Le jeune Daimon, paysan de son état, s’avère doté d’un potentiel magique extraordinaire. Et le voilà projeté dans l’académie Clair-Obscur, où son statut de paysan lui attire rapidement des ennuis...

Critique : Daimon est l’élève encombrant qui donne son nom à ce premier opus. En effet, s’il a un fort potentiel magique, il n’en a aucune maîtrise. À l’inverse de Suri, une autre élève, qui connaît nombre de sorts, mais dispose de peu d’énergie pour les maintenir longtemps ou les rendre puissants. Les autres élèves ont tous leurs qualités et leurs défauts, qu’ils soient ennemis ou amis de Daimon. En effet, deux groupes se dessinent rapidement au cœur de l’école. Autour de Gordo, les nobles sont réunis par le mépris de classe. Autour de Daimon, petit à petit, viennent ceux qui sont, à leur manière, un peu atypique dans l’académie. Daimon, lui, met du temps à réaliser le panier de crabes où il est tombé. Il souhaite que tout le monde soit ami et s’ouvre à tous ceux qu’il rencontre. Il redescendra rapidement sur terre. Encore que...

Le récit est riche en rebondissements. Les différentes parties de l’histoire sont séparées par des courriers, envoyés par un étudiant à sa famille. Ce qui permet d’en apprendre un peu plus sur chacun d’eux. Mais Daimon n’aura pas le temps de se reposer, car les intrigues se nouent et se dénouent autour de lui. Heureusement, l’humour reste présent et permet de détendre l’atmosphère. Ce qui a son importance, car discrètement, Olivier Gay aborde différents thèmes : les mariages arrangés, la lutte des classes, la trahison, la torture fomentée par le conseil des sorciers pour « examiner » Daimon et d’autres encore. À côté de cela, Daimon suit pour l’instant le schéma du parcours initiatique, où le héros surpuissant, mais incompétent doit trouver sa voie, entouré d’amis et d’ennemis.

© Olivier Gay, Grelin / Drakoo

Grelin insuffle de la vie et une sacrée énergie à cette histoire. Son trait cartoon, coloré, expressif, nous offre toute une belle galerie d’étudiants. Tous différents dans leur look et leur taille. L’accentuation de certains traits appelle déjà au rire. Les couleurs vives permettent d’apporter une certaine énergie visuelle. La mise en scène des cases et la composition des planches, par le jeu d’alternance des valeurs de plan, les cadrages et les cases sans contour qui débordent sous celles autour, renforcent encore l’énergie des scènes d’action. La BD se découpe le plus souvent sur une série de quatre bandes d’une à trois cases. Les lettres des étudiants sont présentées sur une page, avec un fond de couleur variant selon la personne, un petit avatar de l’étudiant concerné en haut du document. Le contenu, mais aussi le papier, la couleur de l’encre, nous donne directement ou discrètement des informations sur le caractère de la personne qui écrit la lettre. Ces ponctuations souvent légères et drôles permettent aussi de placer des ellipses pour avancer dans l’histoire.

Ce premier volume met en scène un schéma classique d’initiation abordant discrètement des thèmes forts, dans une histoire riche d’intrigues au style graphique dynamique et coloré.