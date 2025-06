L’âme du dragon T.1 – Makoto Hoshino - la chronique BD

Makoto Hoshino écrit et dessine ce manga d’heroic fantasy. Magie et dragon sont au programme d’une aventure aussi épique qu’humaine.

Résumé : {L’âme du dragon T.1} commence sur l’île de Ryogoku. Isagi Kushinada regarde la mer. Il aimerait tellement rencontrer un dragon, quelque soit le prix à payer pour cela… Mais Isagi est bourreau et exécute les criminels en les décapitant. Il est bloqué sur cette île par sa fonction. Et aucun dragon ne survole jamais Ryogoku. Contre toute attente, Isagi se lie d’amitié avec un prisonnier, un ancien général, Tatsunami Susa. Une rencontre qui va bouleverser sa vie...

Critique : Isagi Kunishida est un jeune bourreau qui n’a même pas vingt ans. Pourtant, il excelle à son art sans y prendre aucun plaisir. Son envie de voir un dragon ne demeure qu’un rêve jusqu’à cette rencontre avec Tatsunami Susa. Tatsunami est l’opposé de Isagi ; grand, puissant, l’ancien général passe son temps à briser l’acier de ses menottes sans effort. Il pourrait s’évader mais accepte sa peine de prison, en militaire honorable. Mais pourquoi est -il là ? Nul ne répond à Isanagi, pas même son nouvel ami.

Quand la réponse tombera, elle soulèvera encore plus de questions. Bien sûr, c’est l’appel de l’aventure qui souffle sur ce premier tome et tout ne se jouera pas sur l’île. Inagi va découvrir le continent, un empire dont il ignore tout, ayant vécu cloisonné sur l’île des criminels. Le manga peut ainsi jouer sur l’aventure humaine avec les émotions du jeune homme, s’interrogeant sur ce qu’il découvre au fil de l’histoire, et sur l’humour, car Inagi s’émerveille de tout, des longs chemins forestiers jusqu’au boulettes de riz chaudes !

Cette quête du dragon est aussi un voyage initiatique pour Inagi et son compagnon. Les deux hommes apprennent à se connaître et créer des liens de plus en plus forts. Mais ils découvrent aussi une adversité pugnace sur leur chemin. La série compte quatre tomes actuellement sortis au Japon, et continue encore. Toutes les réponses n’apparaîtront donc pas tout de suite, et il est presque dommage que l’extrait du prochain opus nous divulgue une partie de l’intrigue dont la lecture aurait pu surprendre le lecteur.

Attention, le sang coule à chaque mort et la violence des exécutions et certains choix moraux peuvent choquer les plus jeunes.

© Makoto Hoshino / Doki Doki pour l’éd.française

Le dessin de Makoto Hoshino démarre par une technique à couper le souffle. Les premières pages ne sont pas en couleurs, comme souvent, mais semblent joliment mêler photos et dessin. On revient ensuite à un style plus classique au niveau des personnages et des décors. Stylisation avec petit nez, grands yeux pour les gens, et réalisme poussé pour les décors, le tout dans un encrage fin, mélangeant noir et blanc et habituelles trames de gris. Quelques hachures apportent un peu de dynamisme au trait. Les lignes d’action et de vitesse sont bien présentes et renforcent l’énergie des scènes d’action.

Ce premier tome nous permet de suivre le jeune bourreau Inagi dans sa quête de dragon, afin de comprendre son meilleur ami, mais aussi de mieux se connaître lui-même. Un mélange d’humour et d’aventures, mais aussi de violence et de sang.