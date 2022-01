L’année des ordures – Derf Backderf – la chronique BD

Résumé : Avant de connaître le succès comme dessinateur, Derf Backderf a officié comme éboueur en parallèle de ses études. Il raconte cette expérience sous la forme d’anecdotes croustillantes, avec un humour trash totalement débridé.

Derf Backderf prévient dans sa préface : « soyez gentil avec votre éboueur. Sinon, comme vous allez le découvrir dans ces pages, vous risqueriez de le regretter ». En effet, l’auteur montre que l’éboueur connaît bien les habitudes des habitants en fonctions des déchets qu’ils laissent, qu’il s’agisse de magazines pornographiques ou des restes périmés du réfrigérateur… Le dessinateur témoigne de façon drôle et très crue de son quotidien peu ragoûtant, fait d’aller-retour dans une décharge immonde, de rencontre avec des personnages totalement improbables et de mesquineries avec les « gars de la voirie » qui bizutent les jeunes éboueurs en coupant les poubelles ou en rajoutant des pierres à l’intérieur. Le dessin en noir et blanc et très expressif de Backderf – la case de « l’inspection anti-asticot » est un régal, si l’on ose dire – s’inscrit pleinement dans le style du fanzinat américain.

Derf Backderf – Éditions çà et là

Publiée par une petite firme américaine, L’année des ordures a valu à son auteur sa première nomination aux Eisner Awards, et a surtout servi de modèle à Trashed (çà et là, 2015), un récit beaucoup plus long, moins autobiographique et plus ambitieux dans son propos. Les nombreux amateurs français de Derf Backderf se réjouiront de la publication de cet inédit franchement drôle. Plus généralement, les fans d’humour déjanté et de récits trash ne seront pas déçus ! Enfin, ce court album doté d’une jolie jaquette en papier kraft peut aussi bien servir de portée d’entrée à l’univers de l’artiste, avant d’aller vers ses ouvrages plus aboutis.