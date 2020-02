L’énigme de la chambre 622, le nouveau livre de Joël Dicker sort en libraire le 25 mars 2020

Le 24 février 2020

Date de sortie : 25 mars 2020

Plus d'informations : Le site de l'auteur

Le nouveau Dicker est un polar qui joue avec les nerfs du lecteur. Il sortira le 25 mars prochain.

Résumé : Joël Dicker est né en 1985 à Genève où il vit toujours. Il est l’auteur de 5 romans traduits en 40 langues qui se sont vendus à plus de 10 millions d’exemplaires. Son roman {La vérité sur l’affaire Harry Quebert} a été le roman francophone le plus vendu de la dernière décennie. Son dernier roman {La disparition de Stéphanie Mailer} a été le livre le plus vendu en 2018, tous genres confondus.

News : Les Éditions de Fallois annoncent la sortie le 25 mars prochain de L’énigme de la chambre 622, le prochain ouvrage de l’auteur suisse de best-sellers, Joël Dicker.

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire.

Avec la précision d’un maître horloger helvète, Joël Dicker nous emmène au cœur de sa ville natale au fil de ce roman qu’on annonce diabolique et époustouflant. Sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoirs, coups bas, trahisons et jalousies d’une Suisse pas si tranquille que ça.

De mars à juin, le romancier sillonnera la Belgique, la France et la Suisse pour venir à la rencontre de ses lecteurs lors de séances de dédicaces. Retrouvez-en la liste à partir du lien vers le site officiel de l’auteur.

