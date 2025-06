L’éveil de Tirésias – Camille Bordes – La chronique BD

Résumé : Tirésias est un célèbre devin de la mythologie grecque, dont le destin est lié à la ville de Thèbes. Dans cette bande dessinée, l’autrice Camille Bordes choisit d’aborder la jeunesse de ce personnage. Un regard a suffi pour la faire chambouler entièrement. L’histoire débute par une douce après-midi d’été, Tirésias, jeune berger grec, se repose au bord d’un petit lac. Il découvre une femme se baignant nue dont il ne peut détourner son regard…. Lorsqu’elle se rhabille, Tirésias comprend qu’il a observé la déesse Athéna. Gêné, il s’enfuit, mais celle-ci s’en est aperçue et avant même qu’il ne parvienne chez lui, son corps se métamorphose. Le voilà devenu femme. Tirésias doit désormais s’approprier ce nouveau corps et redécouvrir le monde à partir de cette nouvelle identité. Ce grand renversement n’est en fait qu’un premier chamboulement, la vie de Tirésias est désormais liée à celle des Dieux… Un récit initiatique à découvrir dans ce bel album.

Critique : La figure de Tirésias a connu une longue postérité, elle a traversé les siècles par les arts et notamment la littérature, de Sophocle à Apollinaire. Camille Bordes la découvre lors de ses années de recherches en histoire de l’art. Elle est particulièrement captivée par la double expérience des genres du jeune Tirésias. Illustratrice et enseignante, elle choisit la bande dessinée pour partager son intérêt pour cette figure mythologique. Avec cet album, elle nous dévoile un récit riche d’enseignement et de questionnement.

L’éveil de Tirésias - page 10 Tous droits de reproduction réservés © 2025, Camille Bordes, Simon Hureau et La Boite à Bulles

L’éveil de Tirésias - page 11 Tous droits de reproduction réservés © 2025, Camille Bordes, Simon Hureau et La Boite à Bulles

En racontant la jeunesse de Tiresias, l’autrice aborde la différence des sexes et des genres de manière subtile. Elle nous parle de menstruations et de maternité, mais aussi de paternité, de famille et de couple. Il est également question de sororité quand pour la première fois, Tirésias dans son nouveau corps…pénètre dans l’espace des thermes réservés aux femmes. Il y fait alors la rencontre de femmes qui deviendront des amies et confidentes. Avec elles, sa mère et le compagnonnage du messager divin Hermès, Tirésias fait l’expérience de l’amitié, de l’amour et des ruptures.

En plus de nous raconter cette histoire, Camille Bordes parvient à nous faire découvrir d’autres héros et personnages de la mythologie grecque. Elle reconstitue aussi différents aspects culturels et sociaux de la Grèce antique. Pourtant, à aucun moment, le lecteur n’a l’impression d’avoir entre les mains une bande dessinée documentaire. L’autrice parvient à être didactique tout en entrainant le lecteur dans une histoire pleine de rebondissements comme sait l’être la mythologie grecque. La narration est limpide.

L’éveil de Tirésias - page 36 Tous droits de reproduction réservés © 2025, Camille Bordes, Simon Hureau et La Boite à Bulles

L’éveil de Tirésias - page 37 Tous droits de reproduction réservés © 2025, Camille Bordes, Simon Hureau et La Boite à Bulles

Le style graphique est simple, presque enfantin. Les traits sont courbes, les couleurs chaleureuses et la composition des pages est aérée et harmonieuse. Il se dégage une tonalité d’ensemble tempérée et douce. Dans le fonds comme dans la forme, tout est fluide. Les couleurs se mêlent, les corps s’emmêlent, les dieux et les hommes dialoguent. Rien ne s’oppose jamais complétement. Ce sont pourtant des dualités antithétiques qui sont au cœur de ce récit comme le féminin et le masculin, le sacré et le profane, mais le récit laisse suggérer que les contraires ne sont pas immuables, ni indépassables.

L’éveil de Tirésias - page 148 Tous droits de reproduction réservés © 2025, Camille Bordes, Simon Hureau et La Boite à Bulles

L’éveil de Tirésias - page 149 Publiée par l’éditeur sagace et curieux La Boîte à Bulle

Camille Bordes nous fait voyager dans le temps. Ce récit, tiré de la Grèce antique, parvient à faire écho dans notre société d’aujourd’hui et cet album nous le rend accessible d’une bien jolie manière. Plus encore, cette bande dessinée offre au lecteur la possibilité de goûter à l’expérience de l’étrangeté. Cette réflexivité est loin d’être imposée, à chacun de se l’approprier et de la faire résonner dans sa propre intimité.

Publiée par l’éditeur sagace et curieux La Boîte à Bulles, cette bande dessinée est une rencontre avec l’histoire, les mythes, mais aussi un peu avec nous-même. Elle nous invite à cultiver un esprit et un cœur ouvert, et pour cette raison aussi elle est largement recommandable et à tout âge !