L’humanité de mes couilles – Moynot - la chronique BD

Résumé : {L’humanité de mes couilles} raconte la vie du premier homme sur terre, Adam. Son enfance avec ses parents (ben oui), son adolescence, sa vie en couple, la paternité et la vieillesse. Le tout avec humour, bien sûr. Adam en a marre de ses parents, tout comme sa future compagne, Eve. Leurs enfants leur réserveront de belles surprises : Caïn veut construire la cité du futur en pleine préhistoire, et son frère veut devenir éleveur, brisant tout le système des chasseurs-cueilleurs que son père se tue à inculquer à sa progéniture résistante.

Critique : Adam quitte le foyer familial pour s’installer avec Eve dans une grotte vachement classe. Il y a les peintures rupestres à faire mais sinon… Voilà le genre de situations burlesques où se retrouvent les personnages. On prend un plaisir goguenard à cette vie préhistorique décalée car les personnages se comportent avec nos références contemporaines, ce qui fait le sel humoristique de l’album.

Bien sûr, Moynot en profite pour revisiter la Bible et la légendaire histoire d’Adam et Eve. Remplie de clins d’œil poussés vers le gag farfelu, la vie d’Adam nous surprend de page en page avec ses deux enfants, dont on connaît la destinée de certains, comme Abel et Caïn pour ne citer qu’eux. Mais Moynot sait nous surprendre, il suit le fil de la Bible mais nous sert des ellipses, des adaptations de ces grands moments. On se demande jusqu’où ce le récit va aller : la réponse se trouve à la dernière page.

Moynot / Fluide Glacial

Moynot opte pour un dessin stylisé, croqué, où l’encre semble jetée sur la feuille, les hachures tracées à la va vite pour donner une énergie au dessin. Le tracé des noirs imite parfois le fusain ou un pinceau à court d’encre. Ajoutant au côté nerveux du style de Moynot.

Cette BD est bien pensée, comme on peut le voir lors de la scène où Adam pêche le poisson, les reflets bleus et noirs alternent sur le personnage nageant sous l’eau. Le ciel jaune porte l’empreinte d’une lourde chaleur. Et surtout, ce jaune ocre se mêle à une texture de papier hétérogène sur certaines pages. Les ombrages réalisés par teintes de couleurs plus foncées apportent un volume complétant les hachures.

Les compositions offrent des cases aérées. Finalement, au fur et à mesure des pages, on voit que Moynot expérimente des techniques, des manières différentes de faire le ciel, les parois des grottes, les nuages, tout en parvenant à garder une unité à son trait.

L’humanité de mes couilles une une vision très drôle de la vie d’Adam, mêlant modernité et préhistoire, dans un style graphique au tracé nerveux et dynamique.