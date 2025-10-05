L’île des cochons volants - Marie Millotte - la chronique BD

Résumé : Demain c’est le jour de l’automne, durant laquelle commence la migration des cochons volants ! Un spectacle que Léon et Chonchon ne louperaient pour rien au monde. Mais ils ne pouvaient pas imaginer qu’ils y seraient mêlés ...

Critique : C’est la veille du jour de l’automne, la veille de la migration des cochons volants. L’atmosphère de cette très belle BD est transmise avec ces deux phrases ! Dès les premières pages nous nous sommes entièrement immergés dans cet univers doux, comment ne pas penser à Chonchon en écrivant ces lignes. Léon, l’autre protagoniste, est un jeune garçon qui rêve de voyage et d’aventures, c’est un rêveur, un personnage auquel on aimerait ressembler, que Chonchon a tendance à ramener à la réalité.

© Marie Millotte, 2025 Ankama

Ces deux jeunes héros vont être engagés dans une aventure lorsqu’ils croisent un petit cochon volant qui s’est perdu. La gentillesse de Léon le pousse à prendre soin de la petite créature. Cette bienveillance transmise par le récit de Marie Millotte est inspirante et participe à ce sentiment de bonheur que l’on ressent à la lecture de cette BD.

© Marie Millotte, 2025 Ankama

Lors de ce voyage, Léon va en apprendre plus sur lui-même et découvrir que le courage peut prendre bien des formes. La plus importante étant d’être fidèle à ce que l’on est même si la voie de la gentillesse n’est pas toujours la plus simple.

© Marie Millotte, 2025 Ankama

Par son dessin rond et l’efficacité de ses dialogues, cette histoire est idéale pour tous âges. L’aventure, c’est avant tout un voyage, fait de rencontres et de péripéties et ce voyage nous sommes heureux de l’avoir fait. L’île des cochons volants est une très belle bande-dessinée que nous aurons plaisir à relire.