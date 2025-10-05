L’île des cochons volants - Marie Millotte - la chronique BD

Le 5 octobre 2025
- Avertissement : À partir de 8 ans
- Scénariste : Marie Millotte>
- Dessinateur : Marie Millotte
- Genre : Aventure
- Editeur : Ankama
- Famille : Album Jeunesse
- Date de sortie : 29 août 2025
Une aventure douce et touchante.
Résumé : Demain c’est le jour de l’automne, durant laquelle commence la migration des cochons volants ! Un spectacle que Léon et Chonchon ne louperaient pour rien au monde. Mais ils ne pouvaient pas imaginer qu’ils y seraient mêlés ...
Critique : C’est la veille du jour de l’automne, la veille de la migration des cochons volants. L’atmosphère de cette très belle BD est transmise avec ces deux phrases ! Dès les premières pages nous nous sommes entièrement immergés dans cet univers doux, comment ne pas penser à Chonchon en écrivant ces lignes. Léon, l’autre protagoniste, est un jeune garçon qui rêve de voyage et d’aventures, c’est un rêveur, un personnage auquel on aimerait ressembler, que Chonchon a tendance à ramener à la réalité.
© Marie Millotte, 2025 Ankama
Ces deux jeunes héros vont être engagés dans une aventure lorsqu’ils croisent un petit cochon volant qui s’est perdu. La gentillesse de Léon le pousse à prendre soin de la petite créature. Cette bienveillance transmise par le récit de Marie Millotte est inspirante et participe à ce sentiment de bonheur que l’on ressent à la lecture de cette BD.
© Marie Millotte, 2025 Ankama
Lors de ce voyage, Léon va en apprendre plus sur lui-même et découvrir que le courage peut prendre bien des formes. La plus importante étant d’être fidèle à ce que l’on est même si la voie de la gentillesse n’est pas toujours la plus simple.
© Marie Millotte, 2025 Ankama
Par son dessin rond et l’efficacité de ses dialogues, cette histoire est idéale pour tous âges. L’aventure, c’est avant tout un voyage, fait de rencontres et de péripéties et ce voyage nous sommes heureux de l’avoir fait. L’île des cochons volants est une très belle bande-dessinée que nous aurons plaisir à relire.
184 pages - 19,95 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.