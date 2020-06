L’incroyable histoire de la médecine - Jean-Noël Fabiani, Philippe Bercovici - chronique BD

Résumé : "Savez-vous comment les barbiers sont devenus chirurgiens ? Auriez-vous imaginé que l’anesthésie était née sur un champ de foire ? Vous a-t-on appris à l’école comment Pasteur avait découvert la vaccination… parce que son assistant était parti en vacances ? Du bricolage parfois génial de la préhistoire jusqu’à l’hypersophistication des greffes d’organes, l’histoire de la médecine est un immense roman plein de rebondissements, où l’amour, le pouvoir, le génie et le hasard se mêlent à la science. Dans cette première histoire de la médecine en BD, le professeur Fabiani voyage à travers les siècles et les continents avec jubilation, sans se départir de la rigueur de l’historien, en duo avec Philippe Bercovici, le dessinateur génial des « femmes en blanc ». Accessible à tous, cet album passionnant nous entraîne dans l’intimité des médecins de légende, des obstinés, des découvreurs, mais aussi des illuminés, des charlatans et des professeurs de mensonges."

En raison de la pandémie, la planète toute entière s’est préoccupée principalement de médecine. Nous avons pris parti dans les controverses des épidémiologistes, critiqué et encensé les annonces des laboratoires, subi les préconisations prudentes de l’organisation mondiale de la santé. La médecine est devenue l’obnubilante préoccupation réglant nos comportements quotidiens et la politique des nations, pour permettre d’atténuer l’impact du virus Covid 19. Cette histoire unique qui nous a bouleversés, pour avoir été directement concernés, n’est pourtant qu’un mince chapitre parmi les vingt-neufs présentés dans l’incroyable et longue histoire de la médecine.

D’Hippocrate au clonage des cellules souches, d’atèles de bois au cœur artificiel, des potions aux rayons, les deux auteurs nous font traverser deux mille cinq cents ans de progrès. On s’intéresse grandement à chaque bulle bien garnie, on apprécie les dessins longilignes, on sourit. Chaque découverte est un progrès qui a permis que nous puissions échapper de manière croissante à nos redoutables et microscopiques ennemis, que nous puissions souvent guérir de nos désordres et doubler, sur les cinq derniers siècles, notre espérance de vie. Ce n’est pas rien !

Jean-Noël Fabiani, Philippe Bercovici / Les Arènes BD

Lors de sa sortie initiale en 2018, le succès de ce mariage entre un thème lourd, engageant et la finesse du dessin était aussi celui de l’entente narrative de ses deux auteurs collaborant déjà sur les albums Les femmes en blancs dédiés aux infirmières. Pour chaque thème (la lutte contre les grandes épidémies, l’anesthésie, l’ophtalmologie, la pédiatrie…), librement choisi pour leur importance, une planche ou deux donnent avec plaisir l’essentiel d’une avancée scientifique décisive pour l’humanité. La situation est souvent commentée avec humour et complétée d’une anecdote divertissante et inattendue. Il faut dire que les découvertes d’autrefois, bonnes clientes en la matière, tenaient plus d’un empirisme hasardeux qu’à un objectif ciblé de protocole. En outre, si nous savons combien notre santé et la vaccination doivent à Pasteur par exemple, il est toujours utile de se souvenir à quel point son travail persévérant, aujourd’hui communément acquis, a pu paraître au début, injustement ridicule aux yeux de tous, y compris des spécialistes patentés de l’époque. Évoquons aussi les dissections anatomiques du Moyen Âge, lourdement condamnées par l’Inquisition religieuse chrétienne. Un rappel qui nous invite tous, à rester humbles devant les avancées des prochains chapitres du siècle à venir.

Jean-Noël Fabiani, Philippe Bercovici / Les Arènes BD

Cette réédition augmentée nous vaccine contre notre ignorance et est parfaitement opportune après l’attaque virale que nous venons de connaître. Humour, précision et légèreté, les auteurs rendent un hommage drôle et savant à ceux qui depuis toujours consacrent leur vie à protéger la notre.

A apprendre et à lire.