L’Odyssée d’après le récit d’Homère T.1 : Ulysse – Maxe L’Hermenier, Thomas Labourot - la chronique BD

Maxe L’Hermenier écrit cette adaptation d’Homère en deux tomes. Thomas Labourot dessine ce récit épique. Il le met également en couleurs avec l’aide de Luc Perdriset et Anne-Lise Sauvêtre. Et nous voici en pleine Méditerranée, aux côtés d’Ulysse, pour un voyage de dix ans.

Résumé : Le récit débute sur l’île d’Ithaque, alors que le soleil se couche. Dans son palais, Pénélope est entourée de prétendants qui réclament qu’elle choisisse un nouveau mari. Ulysse, son époux, étant probablement mort à la guerre de Troie ou sur le chemin du retour. Pénélope refuse. Combien de temps pourra-t-elle encore tenir ? À sa fenêtre, une chouette dorée observe la scène et part son rapport à Athéna devant les dieux réunis sur le mont Olympe. La Déesse demande aux autres divinités de laisser Ulysse enfin rentrer chez lui…

Critique : Bamboo Éditions lance donc son nouveau label, Nootilus, avec cette première BD autour d’Ulysse. L’éditeur souhaite ainsi donner un nouvel accès aux grandes œuvres modernes par le biais de versions BD.

On navigue en mer en compagnie d’Ulysse et on (re)découvre toutes les épreuves que le roi d’Ithaque a endurées. Un voyage épique entre peuples étranges, monstres sauvages et quelques terres hospitalières. Ulysse rencontre nombre d’obstacles mais il trouve de l’aide. L’histoire montre bien que sans l’envie, l’orgueil et les autres défauts humains, Ulysse aurait pu rentrer chez lui bien plus tôt. Ce voyage ainsi condensé permet de comprendre qu’il ne s’agit pas uniquement d’épreuves divines, mais bien de problèmes humains. Dix ans de périples, c’est cher payé pour réaliser cela.

Dans sa version, Maxe L’Hermenier nous offre un Ulysse certes rusé, mais également en proie au doute, qui se découvre et comprend ses erreurs.

Ses compagnons d’infortune, les autres marins, restent des personnages secondaires, même si le visage de certains d’entre eux nous devient familier au fil des pages, magie que la BD peut apporter au récit écrit.

© Maxe L’Hermenier, Thomas Labourot / Bamboo

Thomas Labourot dessine humains, dieux, monstres et décors et nous immerge dans une Grèce antique et mythologique. Les dieux vous feront frémir, les éléments déchaînés aussi. Avec un style semi-réaliste, Thomas Labourot donne de multiples expressions aux visages, de la colère à la rage contenue, de la peur à l’envie et parfois de l’impassibilité de certains dont on imagine les émotions.

Les couleurs sont réalisées à six mains, celles de Thomas Labourot, Luc Perdriset et Anne-Lise Sauvêtre. On passe des teintes orangées des torches éclairant les pièces du palais d’Ithaque à la mer bleu nuit ou vert turquoise, sans oublier les roses étonnants du palais d’Eole. On suit Ulysse dans cette construction jouant sur des narrations, car Ulysse raconte son périple au roi Alkinoos, et simultanément au lecteur. La BD se finit avec un cahier à la double visée, pédagogique d’une part, avec des articles sur certains éléments de l’Iliade et l’Odyssée, et ludique d’autre part, avec plusieurs jeux permettant de savoir ce que l’on a retenu de sa lecture.

Ce premier volume nous entraîne aux côtés d’Ulysse dans ce long périple d’une décennie pour rentrer chez lui et retrouver sa femme et son fils.