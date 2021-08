La ballade de Ran T.1 et T.2 – Yûsuke Osawa - la chronique BD

Résumé : Les deux tomes de {La ballade de Ran} forme un diptyque d’heroïc fantasy qui met en scène la jeune et jolie ménestrelle True. Celle-ci rencontre l’exterminateur Ran, chargé de chasser les monstres qui hantent ce monde. True va suivre le héros pour comprendre l’homme et écrire sa légende.

Ce récit d’aventure réunit les ingrédients du genre : magie, monstre, violence, elfes et sorciers. Le personnage de True symbolise notre regard, car elle ne dispose d’aucun pouvoir ni d’aucune aptitude au combat. Troubadoure itinérante et surtout débutante, elle se retrouve embarquée dans un conflit qui la dépasse. Pourtant, elle va avoir un rôle à jouer dans la partie la plus touchante de l’histoire.

Le scénario n’est pas d’une originalité transcendante mais l’auteur assure une intrigue logique, cohérente et un univers stable. Les personnages sont attachants, même s’ils sont rarement mis en difficulté. Ce vaste pays attaqué par des monstres démoniaques est peuplé d’humains méfiants envers ses défenseurs. Cela n’est pas d’une grande originalité et rappelle des séries comme Claymore.

La force de ce récit tient dans sa version très courte. Nous pensons que si les aventures de Ran s’étaient étirées sur plusieurs tomes, le lectorat aurait pu se lasser. Mais là, avec une action condensée sur deux volumes, on est aspiré car on sait que l’intrigue connaîtra une résolution rapide. Le combat final n’offre aucune surprise et soulève plutôt des questions, comme : « pourquoi tout d’un coup, il est si facile à abattre, ce grand méchant ? ». En revanche, la défense de la ville avec l’évacuation des habitants et le retournement de situation est un beau morceau de bravoure, qui apporte d’un coup une dimension épique au récit.

© Yûsuke Osawa 2018 – Kadokawa Corporation

Les dessins dans un style seinen classique – noir et blanc, traits de vitesse, explosion du cadre pour dynamiser le récit, personnages stylisés manga - sont magnifiques. Les décors d’un réalisme à couper le souffle dressent d’étranges palais et offrent des monstres tourmentés.

Les personnages sont aussi classiques dans leur apparence. True, Ran, Miina et les autres ne surprennent pas à première vue, contrairement aux montagnes des stèles blanches ou à la cité des exterminateurs.

© Yûsuke Osawa 2018 – Kadokawa Corporation

La ballade de Ran T.1 et T.2 est un seinen médiéval-fantastique en deux tomes sans grande surprise mais qui offre, dans un dernier souffle d’épopée, une conclusion à son intrigue. À noter que les deux tomes sont sortis en même temps.