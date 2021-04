La don de Rachel - Anne-Caroline Pandolfo, Terkel Risbjerg - la chronique BD

Résumé : De Rachel, jeune voyante du milieu du XIXe siècle, il ne semble plus rester grand-chose, hormis un livre retraçant ses exploits et un daguerréotype, tous les deux envoûtants, puisqu’elle a disparu sans laisser de traces. Alors quand Liv, une chorégraphe danoise, adapte ce livre, et Virginia, en possession de la photographie, plus d’un siècle après se rencontrent, cette personnalité semble resurgir…

Nouvelle collaboration entre Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg, Le Don de Rachel semble destiné à relier : les cultures évidemment, françaises et danoises, les arts, entre littérature, danse, bande dessinée et bien d’autres, les personnes et les époques enfin. A travers le spectre de l’artiste, que ce soit dans la référence à Hugo ou aux premiers essais de la photographie, à travers ce mysticisme exaltant de la voyante, que ce soit ce pouvoir occulte ou ce génie poétique selon Rimbaud, tout se mêle et se traverse dans cet album. Rachel n’est pas un personnage, c’est une allégorie, une muse, qui insuffle la création, enivre les artistes et envoûte les romantiques. Sa disparition n’a pas de sens, mais ce qu’elle transmet n’en possède pas non plus, car elle est intangible. Pourtant, on aurait aimé en savoir plus, développer encore ce Paris de 1848, pour ne pas se laisser glisser dans l’époque contemporaine et la fin des rêves. Encore que, ce que veut justement ce livre, c’est peut-être réhabiliter la part de rêve et de coïncidences troublantes que Breton et les surréalistes voulaient eux aussi vanter et faire vivre.

Anne-Caroline Pandolfo, Terkel Risbjerg / Casterman

Le dessin met en position centrale les yeux, ce miroir de l’âme, sujet poétique par excellence et forcément objet de tous les mystères. Presque translucides, sans véritable couleur, ceux de Rachel incarne à la perfection cette volonté de brouiller, de flouter, de ne pas savoir mais seulement croire, sans justement faire totalement confiance à ses yeux. Pour le reste, les protagonistes ont ces figures mélancoliques, les décors ont juste ce qu’il faut de ténébreux, puisque beaucoup de scènes se jouent la nuit ou à l’éclairage de la bougie, donnant un caractère romantique à souhait, que même les scènes de notre siècle ne peuvent plus vraiment dissiper.

Anne-Caroline Pandolfo, Terkel Risbjerg / Casterman

Fable ou poème, roman graphique ou enquête artistique, Le Don de Rachel joue sur tous les tableaux, en se focalisant sûrement sur l’inspiration et la création comme enjeux essentiels, et le fait d’une manière sensible et fascinante.