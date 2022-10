La fin d’une ère - Elizabeth Jane Howard - critique du livre

La saga des Cazalet (V)

Plus mélancolique que les tomes précédents, cette dernière plongée dans le quotidien des Cazalet est marquée par une grisaille latente qui n’empêche pas certaines éclaircies d’apparaître.

Résumé : Neuf années ont passé depuis le mariage de Polly, l’union de Clary et d’Archie et le divorce de Louise. Une nouvelle génération d’enfants a vu le jour, et quand la Duche s’éteint en juin 1956, elle emporte avec elle les derniers vestiges d’un monde révolu. Hugh et Edward, tous deux remariés, doivent faire face aux difficultés financières de l’entreprise familiale ; Louise, désormais mannequin, a une liaison avec un homme marié, tandis que Polly et Clary tentent de trouver un équilibre entre leur foyer et leurs ambitions personnelles. Libérée de ses obligations envers ses parents, Rachel peut se construire une vie à elle, mais la santé fragile de Sid est un nouvel obstacle à franchir. Ce tome est aussi celui des trois cousins, Teddy, Simon et Neville, qui à leur tour devront choisir leur voie. Home Place, en dépit de ses tapis usés, de ses papiers peints défraîchis et de son toit fatigué, demeure un lieu de refuge et de souvenirs, de magie et de tendresse.

Critique : Avec La fin d’une ère, Elizabeth Jane Howard dit adieu à ses héros, aux Cazalet. Lorsqu’elle les retrouve, dix-huit ans se sont écoulés depuis l’écriture du quatrième opus. L’autrice choisit d’ailleurs de créer une faille temporelle de neuf ans pour marquer une première rupture, bientôt suivie par beaucoup d’autres. Ce tome final est marqué par un certain chagrin, une amertume qui colonise les pages. La douceur des Étés anglais est oubliée, les combats féministes de Nouveau départ aussi. Polly et Clary, pré-adolescentes lorsque s’ouvrait cette saga, sont désormais mères d’enfants de huit ans qu’il faut apprivoiser, relier aux bonnes branches de l’arbre généalogique qui s’est agrandi en secret, loin des regards des lecteurs et de l’écrivaine. Les tensions commencent à apparaître dans les couples les plus jeunes, tandis que les parents refont leur vie non sans peine, parfois en oubliant bien vite la passion d’avant – lorsque la mort ne s’en mêle pas. Elle est ici partout, symbolique ou physique ; des personnages disparaissent en laissant un vide derrière eux, des billets se perdent et la faillite menace, des maisons sont quittées à contrecœur, la neige tombe et recouvre les feuilles mortes qui ont donné sa couleur à la couverture.

L’automne et ses teintes rouilles, synonymes d’adieux, sont prégnants dans cet opus, malgré les Noëls qui se suivent. L’autrice accélère en effet la temporalité, laissant moins de place à chacun pour évoluer. Les chapitres sont plus courts et, désormais, ils mettent généralement en scène deux focalisateurs, là où un seul protagoniste était à l’honneur pendant quelques pages dans les tomes précédents. Elle crée de ce fait des sortes de dialogues par pensées interposées, soulignant les dissensions entre les paires ainsi établies. Les rancœurs s’accroissent, l’amour flétrit, les enfants ne grandiront que deux ans avant de poursuivre leur vie loin de nous, lecteurs.

C’est le tome des ruptures et des deuils – des adieux –, mais c’est malgré tout un livre qui se savoure au coin du feu, aussi réconfortant que le Noël qui clôt le roman, réunissant chacun dans cette maison-refuge blottie dans la campagne anglaise enneigée.

Elizabeth Jane Howard - La fin d’une ère (La saga des Cazalet V)

La Table Ronde

560 pages

24 euros

