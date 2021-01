La finlandaise Tiitu Takalo remporte le Grand Prix Artémisia 2021 de la bande dessinée féminine

Le Grand Prix Artémisia revient en 2021 à l’autrice finlandaise Tiitu Takalo, autrice de Moi, Mikko et Annikki paru aux éditions Rue de l’échiquier. Tiitu Takalo succède ainsi à Barbara Baldi, dessinatrice d’Ada. Moi, Mikko et Annikki est un très bel ouvrage d’inspiration autobiographique qui relate la lutte menée par une petite communauté pour sauver de la destruction le quartier d’Annikki, dans la ville industrielle finlandaise de Tampere. Tiitu Takalo entremêle dans ce récit original l’histoire de ce quartier et le combat militant des habitants du quartier. Dans son communiqué, le jury d’Artémisia salue en particulier la générosité du récit, l’habileté, l’intelligence et le dynamisme des dessins, ainsi que l’efficacité de la mise en couleur qui soutient et éclaire les images. Publié en 2014 en Finlande, où il a reçu plusieurs prix, Moi, Mikko et Annikki a été traduit en 2020 en France. Il s’agit du seul ouvrage de la dessinatrice Tiitu Takalo disponible en français.

Tiitu Takalo / Rue de l'échiquier pour l'édition française

Le jury a distribué d’autres prix, parmi lesquels un Prix Spécial pour Sourvilo de la russe Olga Lavrentieva paru chez Actes Sud. Cet album proche du documentaire relate notamment les souvenirs de guerre (et de ses douloureux lendemains) de la grand-mère de l’autrice. L’association décerne aussi pour la première fois un prix Jeunesse, décerné à Melvina de l’italienne Rachele Aragno (Dargaud).

L’association annonce également la création d’un nouveau prix, appelé Artémixte, qui couronnera un livre issu de la collaboration entre une dessinatrice et un scénariste. Le communiqué de l’association affirme que les qualités de l’album Cocteau l’enfant terrible de Laureline Mattiussi et à François Rivière (Casterman) ont convaincu le jury de créer ce prix et d’accorder une plus grande attention aux créations mixtes.

À travers ces différents prix, l’association Artémisia vise à rendre visible la production des femmes dans la bande dessinée.