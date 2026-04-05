La Garde - Sophie Legoubin Caupeil, Alice Charbin - la chronique BD

Résumé : Décidée à se faire une vraie idée du métier de médecin, Alice accompagne son amie Sophie au coeur d’un hôpital parisien pour y suivre une garde entière auprès d’un service pédiatrique, afin de comprendre leur courage et leur dévouement...

Critique : En ouvrant cet album sur des conversations anodines et anonymes, toutes centrées sur le rôle des soignants dans l’après-Covid, l’autrice a réussi le tour de force d’intégrer toute la population française (en reste-t-il pour douter du sacerdoce de cette profession ?) avant de s’inclure elle-même dans ce constat qui n’appelle aucune action, aucune remise en question, seulement une parole en l’air prononcée par tous mais suivie d’aucun effet. Au-delà de la situation politique - qui est brièvement évoquée par ce tournant tellement négatif de l’arrivée de non-professionnels de la santé à la tête des hôpitaux, simples intendants scrupuleux d’équilibre économique dans un monde forcément déficitaire - c’est tout simplement la vie de ces gens qu’Alice Charbin a cherché à découvrir. Acceptée comme observatrice, elle va donc intégrer ce monde le temps d’une garde, découvrant à la fois un temps distordu par l’enchaînement du jour et de la nuit, mais aussi les aléas et écueils auxquels sont confrontés les soignants (en premier lieu, le manque de place, dans un hôpital parisien pourtant bien doté). Elle découvre aussi et surtout l’humanité, la bienveillance et la fragilité des patients, ces enfants malchanceux, des parents, ces personnes dans l’attente permanente, et enfin des soignants eux-mêmes, toujours touchés mais toujours obligés d’avancer.

© Delcourt / Charbin

Avec son dessin fait d’un seul trait, avec sa palette pastel réservée à quelques fonds et quelques détails, l’autrice crée en une planche un lieu calme et serein, comme un cocon protecteur, à l’image de ce service. En vérité, c’est cette sensation qui accompagne le lecteur tout au long de l’album, se sentir en confiance, comme si la dessinatrice avait réussi à retranscrire de manière minimaliste, sans vouloir être réaliste, cette sensation plus que la vraie image qu’un documentaire ou même la série The Pitt peut atteindre. Non, il n’y a donc pas de froideur, de distance même, parce que les gens prennent tout l’espace sur les planches, et le blanc qui les entoure n’a pas ce côté immobile des murs qui enferment, mais semble se mouvoir avec ceux qui arpentent ce lieu hors du temps, mais pas hors de la société.

© Delcourt / Charbin

Piqûre de rappel nécessaire, car on note au détour d’une conversation qu’en cas d’accident majeur ou pandémie infantile, il n’y a pas assez de lits pour enfants rien que sur l’Île-de-France, La Garde est aussi bien un roman graphique sur ceux qui veillent qu’une incitation à demander des comptes pour préserver un modèle de santé (autre rappel plutôt primordial : les unités pédiatriques ne sont pas voulues par le privé, car elles ne rapportent pas d’argent).