La gardienne des concubines T.1 - Shikimi Aki, Hiromoto Shiori, Izumi - la chronique BD

Résumé : Bientôt trentenaire, Yuran est une fille de riches marchands qui voit le conseiller de l’empereur lui demander sa main. C’est avec plaisir qu’elle accepte, mais se voit alors confier la gestion du harem personnel de son altesse, au coeur des intrigues de la cour impériale...

Critique : En choisissant de débuter in medias res, ce manga choisit de ne pas prendre le lecteur pour un débutant ou un imbécile, le larguant tout de suite dans un monde d’intrigues, celui du palais impérial d’une dynastie chinoise qui importe peu, pourvu qu’on ait l’ivresse du pouvoir. En choisissant ce personnage de Yuran, femme d’une lignée riche mais sans ancêtres nobles, qui malgré son argent n’avait pas encore de mari, Aki Shikimi utilise non pas une jeune ingénue, mais une femme avec de l’expérience, roublarde grâce aux activités marchandes, diplomate par nécessité car elle sait qu’elle tombe dans un nid de guêpe. Ce choix n’est cependant pas le plus audacieux, puisque très rapidement on apprend que son mari, conseiller de l’empereur, est parfois travesti pour le plaisir du monarque, que son frère a certainement un rôle à jouer, et que les diverses factions du palais, mais aussi les familles les plus influentes, vont toutes pousser pour s’assurer que leurs stratégies de pouvoir sont bien à l’œuvre. Or, ce qui apparaissait abrupt dès le début est bel et bien un démarrage en douceur, tant les enjeux vont monter de manière graduelle, les mésententes entre les courtisanes paraissant dès la fin de ce premier tome finalement assez conventionnel au regard des prochaines péripéties...

© Mana Books / Izumi

Côté dessin, le travail de Hiromoto Shiori, secondé par le studio Izumi, laisse entrevoir de belles promesses pour cette série, et ce à deux niveaux : tout d’abord, les costumes sont réalisés avec une finesse qui force l’admiration, notamment par des prouesses de motifs différents et de style pour notifier notamment au lecteur à quelle faction appartient tel ou tel personnage. Ensuite, certaines planches qui posent de manière didactique les forces en présence, avec parfois un petit schéma ou carte qui précise une sorte d’échiquier qui se compose ou se met en place, avec une galerie de portraits ou un éventail qui sert à symboliser les intrigues d’une manière accrocheuse et surtout à même d’être retenue. Les mangas ont d’ailleurs particulièrement réussi à exposer de manière rationnelle les différents rapports de force et schématiser les actions à venir par rapport à la bande-dessinée franco-belge.

© Mana Books / Izumi

Premier volume intrigant de par sa complexité scénaristique et ses efforts graphiques, La Gardienne des Concubines se trouve à la croisée de la fiction et de l’Histoire, jouant sur des évènements romancés mais adoptant une conduite que l’historique a souvent montré comme réel.