La Lune et le Serpent le Grand Livre de la Magie - Alan Moore, Steve Moore - la chronique BD

Le 23 octobre 2025
- Scénariste : Alan Moore>
- Dessinateur : Collectif
- Collection : Contrebande
- Genre : Fantastique, Ésotérique, Roman graphique, Documentaire
- Editeur : Delcourt
- Famille : Comics, Roman graphique
- Date de sortie : 22 octobre 2025
Une compilation fantastique de textes et images sur l’univers de la magie.
Résumé : Dans ce projet pharaonique, le duo Alan et Steve Moore a cherché à compiler toutes les légendes, les faits, les représentations et les témoignages d’un univers à la fois dense et simple : la magie.
Critique : Quand on sait que cette quête d’un album dédié à la magie a pris des années, voyant notamment Steve Moore (mentor d’Alan) et Kevin O’Neill (dessinateur privilégié) disparaître avant son achèvement, on se dit qu’il y a quelque chose de mystique qui entoure l’ouvrage. Véritable caverne d’Ali Baba graphique, recueil de textes, de représentations et d’épisodes de bande dessinées qui tente de donner un aperçu d’une dimension souvent fantasmée, largement ignorée, qui vise de manière schématique à ne pas limiter la réalité vécue par l’être humain. On y retrouve des rubriques historiques, avec des biographies de "grands enchanteurs", des notices littéraires où de courtes nouvelles, des pages retracent les parcours soit réalistes (un chaman avalant un champignon hallucinogène pendant la préhistoire, traçant sur la caverne sa vision) soit légendaires (les significations et les origines du mythe de Daath). L’ensemble offrae une diversité et une richesse au-delà de l’incroyable... tout bonnement magique.
© Delcourt / Moore
Le collectif de dessinateurs et dessinatrices mis sur pied par Alan Moore (Steve Parkhouse, Ben Wickey, John Coulthart, Rick Veitch, Kevin O’neill) est évidemment génial parce que, à l’instar du thème traité, il est aussi hétéroclite que lunatique, aussi fantasmagorique que diversifié. Noir et banc, style rétro, illustrations ressemblant à Mucha ou à Doré, souvent sans dialogue, faciès en gros plan d’illustres théoriciens extravagants, avec un choix d’arrière-plans psychédéliques ou simplement artistiques, tout paraît à première vue un joyeux et gigantesque bordel, avant que l’œil, soit aguerri, soit initié, ne repère un ordre, entre temps chronologique, lieux géographiques et puissance astrologique. Les éléments ont une place bien défini, les types de dessin s’y insèrent, l’alignement des noms, des tarots ou des rituels s’impose finalement, témoignage du sérieux d’un album évanescent.
© Delcourt / Moore
Dans une entreprise qui paraissait sans limite, l’équipe d’Alan Moore semble avoir donné une apothéose à un auteur respecté du monde des comics, proposant un beau livre de collection pour un sujet où il paraît intarissable, et surtout extrêmement doué pour le restituer.
© Delcourt / Moore
352 pages – 49,95 €
