La maison aux souvenirs – la chronique BD

Résumé : La maison aux souvenirs nous entraîne aux côtés de Éléonore et son fils Théo. Devant les étranges crises d’absence du jeune ado, Éléonore a décidé de retourner dans la vieille demeure familiale, récemment rachetée par son frère David qu’elle n’a pas vu depuis des années. Mais cette maison renferme des souvenirs douloureux et le passé va remonter à la surface.

Éléonore et Théo sont nos deux portes d’accès à cette maison des souvenirs. Et effectivement, il va s’en ouvrir des portes tout au long de ce récit. Alors que la narration présente suit une ligne continue (et elle aussi chargée de surprises), les portes du souvenirs vont nous livrer des passages, des moments, des parcelles qui feront sens uniquement mis bout à bout, mais bout à bout dans le bon ordre. Tous, en le sachant ou sans le savoir, détiennent une partie de l’histoire. Car cette maison ne va pas uniquement mettre David, Eléonore et Théo en huis-clos, mais d’autres personnages extérieurs, plus ou moins proches, vont venir avec leurs informations, voire carrément leur histoire sans aucun lien.

On suit donc les deux intrigues qui se mêlent et se démêlent, et l’on découvre rapidement un élément inattendu qui relie passé et présent. Le récit prend alors une autre tournure. Nicolas Delestret nous offre une intrigue en cascade riches en événements, où tout fait sens.

Nicolas Delestret / Grand Angle

Au dessin, avec un style rond, semi-réaliste, il crée des personnages attachants. Les jeux des regards, des situations, nous laissent entrevoir les doutes qui habitent les protagonistes, leurs questions, mais aussi leurs certitudes. Toutes ces certitudes qui seront remises en cause par les révélations. Le huis-clos créé dans cette maison et ses alentours, ce décor en même temps spacieux et sombre, fonctionne très bien. Le découpage permet au dessin de respirer ou de se resserrer à certains moments, pour créer l’humour ou apporter de la tension. Et si certaines révélations tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, cette histoire très bien dessinée atteint son but, nous tenir immergé dans cette maison aux souvenirs troubles, en quête, avec les différents personnages, des clés qui permettront d’ouvrir les portes de leur passé.

La maison aux souvenirs est une jolie réussite, une intrigue qui soulève des questions et nous donne envie de creuser pour trouver des réponses, un récit riche en rebondissements, au graphisme soigné et maitrisé !