La malédiction de Mamo - Sas Milledge - la chronique BD

Résumé : Le village de Heresden est sujet à de nombreux maléfices depuis la mort de la vieille Mamo, en particulier la mère de Jo qui souffre d’un mal étrange. Celle-ci est décidée à y remédier, et va rencontrer une jeune fille intrigante...

Critique : Il faut revenir aux années 1990 pour voir Charmed être une série aussi populaire avec une vision moderne de la sorcière, qui pourrait désormais être vue comme un prémisse du renouveau de la vision des années 2020. En effet, l’image maléfique a désormais laissé place, travaux d’historien-nes à l’appui, à celle d’une auxiliaire bienveillante, guérisseuse et sage femme des temps anciens, connaisseuse de la Nature et femme indépendante avant l’heure. Cependant, il est intéressant de noter que La Malédiction de Mamo jongle adroitement entre deux points de vues. Il y a bien cette emprise sournoise et pleine de ténèbres, la disparue Mamo ayant jeté un sort sur un village côtier tranquille, mais l’autrice y joint aussi une aventure féminine, une romance ado contemporaine. Les péripéties et les rapprochements qui en découlent, les épreuves et les pincements au cœur, ne sont en aucun cas des folies narratives, continuant parfaitement au contraire les schémas classiques, mais c’est grâce à cette teinte LGBT, ce mix entre rituels anciens et vêtements modernes, que l’album trouve sa force et son caractère.

© Jungle / Milledge

Le caractère se prolonge avec un dessin vif et profond, qui lui aussi continue de jouer sur l’ambiguïté entre tradition et modernité. La tradition se retrouve avec ces planches au format assez habituel, avec deux jeunes femmes farouches et audacieuses, avec quelques éléments du folklore dédié à la magie, os, amulettes et porte bonheurs... La modernité éclate par d’autres aspects : une palette graphique aux tons chauds, de terre et de forêt épaisses, avec un maître corbeau aux allures de Carmen, ou encore les cercles de fées que la série Bluey avait déjà montrés, autant de détails qui se voient en grand malgré leur caractère éphémère dans le récit.

© Jungle / Milledge

Oscillant spontanément et efficacement entre tradition et modernité, La Malédiction de Mamo est un excellent récit d’aventure ado, plein de fougue et sans revendication, une simple bonne et belle histoire à raconter.