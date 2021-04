La mode déshabillée - Zoé Thouron, Frédéric Godart - la chronique BD

Résumé : Quand un sociologue s’associe à une autrice bande-dessinée, et qu’ils commencent à se questionner sur la mode et ses aspects sur notre vie, cela donne une enquête détaillée et créative sur un milieu qui interroge, obsède ou dégoûte, celui de la mode, de la haute couture et de ses avatars, à travers l’Histoire et ses représentations.

Les documentaires et émissions consacrées à la mode sont de plus en plus courantes : que ce soient des biographies des grands couturiers, les coulisses d’un défilé ou le retour en force d’une couleur ou d’une forme de vêtement, relooking... le public a l’embarras du choix… Pour autant, les contenus plus approfondis et surtout moins fascinés par la mode ne sont pas légions, et c’est probablement ce que Zoé Thouron et Frédéric Godart se sont dits au moment d’engager leur enquête. Pour le sociologue, évoquer son domaine de prédilection pour l’ouvrir encore plus au grand public que son livre précédent peut sembler naturel, aussi cet ouvrage fourmille-t-il d’anecdotes, de références et de théories qui s’appuient sur un travail de longue haleine et de recherches poussées. De la créativité des plus grands aux origines de certaines tendances, les chapitres explorent non pas un mais de multiples sujets qui abordent la mode.

Zoé Thouron, Frédéric Godart / Casterman

Pour parler d’un sujet aussi complexe, il fallait une dessinatrice à même de relever le défi : avec son trait fluide et qui mêle l’humour fin à l’ébauche précise, Zoé Thouron réalise un album de haute volée, fort de cent soixante pages qui n’arrêtent pas de revenir en arrière, de mettre en scène de manière burlesque les deux chercheurs (elle-même et Frédéric Godart), rappelant parfois une certaine Marion Montaigne pour cette approche. Très vite, cette impression s’efface car le style est clair, frais et élégant, comme un défilé d’Olivier Rousteing, et ce tout au long des pages, jusqu’au bout, et pour tous les sujets traités.

Zoé Thouron, Frédéric Godart / Casterman

Dans cet ouvrage sérieux et divertissant tout à la fois, vous trouverez votre bonheur si vous voulez un œil objectif et documenté sur le milieu subversif et impressionnant de la mode, La Mode Déshabillée proposant en effet ce regard unique et graphique.