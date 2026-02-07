La Nouvelle Arcadie – Juanjo Rodriguez J. - la chronique BD

Juanjo Rodigruez J. écrit et dessine cette histoire, nous entraînant dans un sud ensoleillé, au bord de la Méditerranée, au milieu d’une famille dysfonctionnelle. Un album qui réserve quelques surprises...

Résumé : Sur une route de forêt, loin loin de la mer, une voiture est en panne. Un jeune homme en costume-cravate continue à pied en répétant son discours. Il croise un messager à vélo qui lui pique un dépliant, un molosse, un homme et une femme qui se courent après en riant et d’autres personnages, avant d’atteindre son but, le village de Chagrin-sur-mer. Là, il tente de convaincre les villageois du bien-fondé pour eux d’un vaste projet : « La Nouvelle Arcadie »...

Critique : Cette histoire étonnante met en scène M. Foiemangé qui doit convaincre tout un village de vendre ses possessions pour permettre un énorme projet immobilier. Foiemangé se heurte à la famille Nomdedieu, propriétaire de la majorité des terrains. Parviendra-t-il à racheter leurs terres ? C’est un des nœuds de l’histoire. Mais dans les tentatives de Foiemangé, il y a surtout la découverte de cette famille iconoclaste, nombreuse, presque trop nombreuse, qui prend la vie comme elle vient.

Cette BD nous parle des projets immobiliers qui ont ravagé le bord de mer, en France et en Espagne, mais aussi d’un personnage qui se retrouve entraîné dans une machine qui le dépasse et d’une famille avec ses qualités et ses défauts, qui vit au jour le jour. Le sujet peut paraître classique, mais ce sont les rapports entre les personnages qui rendent ce titre attachant : la famille de l’hôtel de la montagne, les habitants du village et Foiemangé qui essaye de résoudre son problème... Ces personnages décalés, attachants, parfois agaçants, font tout le sel de cette histoire.

Juanjo Rodriguez J. dessine de manière semi-réaliste cet univers. Les personnages restent identifiables, même si l’on s’y perd au moment de leur rencontre, tout comme Foiemangé. Mais tout comme lui, on finit par s’y retrouver. En cela, on est projeté à la place du protagoniste, qui découvre cette famille et doit comprendre ce qui motive les uns et les autres. Les décors ensoleillés, forêts s’étalant à perte de vue dans les montagnes, plages de sable, mer calme nous projettent en quelques cases sur cette côte méditerranéenne, sous ce soleil de plomb. Dans sa mise en scène, Juanjo Rodriguez J. laisse de la place au silence et aux grands espaces. Il sait aussi nous entraîner au côté des personnages dans leurs échanges, où les plans plus serrés s’enchaînent. Il nous emmène ainsi, dans une intrigue sans temps mort, jusqu’à un dénouement inattendu.

La Nouvelle Arcadie est une BD sympathique, qui nous présente des personnages étonnants projetés au milieu d’un vaste conflit immobilier. Une histoire drôle, émouvante, qui apporte son lot de surprises.