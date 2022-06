La Prière aux étoiles T.2 – Serge Scotto, Eric Stoffel, Marko et Inaki Holgado - la chronique BD

Résumé : {La Prière aux étoiles T.2} nous permet de retrouver Florence. Enfuie avec Pierre, Florence vit un bonheur idyllique dans le Sud de la France. Mais elle n’a jamais avoué à Pierre son passé. Et quand son frère débarque, elle sent l’étau se resserrer. Son couple survivra-t-il aux révélations à venir ?

Critique : L’humour va bon train et l’on retrouve la verve de Pagnol dans les répliques bien tournées du tenancier de l’hôtel. Mais en parallèle, le drame se met lentement en marche. Et si l’enjeu sonne assez ancien, il n’en comporte pas moins des résonances contemporaines. En effet, Florence a eu plusieurs amants par le passé, parmi eux Dominique, un riche entrepreneur dont elle n’était pas amoureuse. Elle craint que si Pierre l’apprenne, il ne la rejette car, à demi-mots, elle n’est plus vierge. Notons que le cas Pierre qui a batifolé à droite à gauche avant de trouver l’âme sœur, ne pose aucun problème. Et à notre grand étonnement, la réaction du jeune homme donne raison aux angoisses de Florence, ce qui nous amène à conclure que Pierre est quand même un bel imbécile. Pourra-t-il comprendre son erreur ? Là encore, c’est en utilisant des ficelles inattendues que Pagnol nous surprend au fur et à mesure du récit.

Un petit cahier illustré de photos revient en conclusion sur le film et son histoire.

Serge Scotto, Eric Stoffel, Marko et Inaki – Grand Angle

Graphiquement, Holgado et Marko se maintiennent à la hauteur du premier tome. De belles compositions des planches, des aérations et des transitions tout en souplesse, nous gardent au cœur de l’intrigue et l’on compatit aux malheurs de Florence, qui découvre qu’on ne peut échapper à son passé en changeant simplement de ville. Les couleurs jouent souvent sur des dégradés et les ombres sur les teintes plus sombres. Les personnages aux regards et aux poses vivantes laissent passer leurs émotions dans les gestuelles.

Ce deuxième tome dévoile la conclusion de ce scénario peu connu et de ce film disparu de Marcel Pagnol. Et on regrette d’avoir dû attendre si longtemps pour le découvrir.