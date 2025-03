La veuve - Glen Chapron - la chronique BD

Résumé : 1903, dans les Rocheuses canadiennes. Mary, jeune femme de dix-neuf ans, court. À travers la forêt, la plaine, la montagne. Traquée par les deux frères de son défunt mari, elle fuit. Elle affronte le froid, la neige, la disparition de son cheval, mais survit. Si les rencontres sont rares, certaines s’avèrent essentielles.

Glen Chapron / Glénat

Critique : Glen Chapron adapte ici un roman de Gil Adamson. Dès le début, nous sommes happés par les partis pris du récit qui se mettent au diapason de l’héroïne et de son rythme. Découpage et mise en page privilégient ainsi le dynamisme, orchestrant la fuite de Mary. Le dessin à l’encre, vif et ample, s’attache au corps dans le décor, aux dangers qu’il doit affronter, aux répits qu’il trouve. Il retranscrit pleinement les mouvements, luttes, pauses et épuisements de la jeune femme.

Glen Chapron / Glénat

Se concentrant sur les lieux, les atmosphères, son héroïne et ses actes le plus souvent prosaïques, Glen Chapron évacue toute psychologisation. Cela donne pleinement corps à l’éblouissante et touchante Mary. Lorsque cette dernière rencontre d’autres personnes, seule femme dans un univers d’hommes, elle s’ouvre, mais reste maîtresse de son existence.

Glen Chapron / Glénat

Cet album est d’autant plus éblouissant et touchant qu’il reste constamment humble. Par ailleurs, le papier choisi pour l’impression semble particulièrement rendre grâce aux dessins et à leur somptueux noir et blanc.

Glen Chapron / Glénat